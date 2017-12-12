Превосходные подарки для вас и ваших близких 2-я часть
Магазин постоянных распродаж
Элитный чай с натуральными добавками
Магазин постоянных распродаж
Элитный чай с натуральными добавками
Это место где Вы можете расслабиться и насладиться покупками со скидками до 70% и выше!
Мы сделали шопинг еще более комфортным!
Это место где Вы можете расслабиться и насладиться покупками со скидками до 70% и выше!
МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ
Мы сделали шопинг еще более комфортным!
МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ
Для тех, кто предпочитает качественные вещи от мировых брендов по выгодным ценам круглый год.
Ассортимент магазина Prime очень разнообразен: от верхней одежды до базовых вещей, аксессуаров и обуви.
В магазине Prime представлены коллекции прошлых сезонов от известнейших итальянских дизайнеров, ранее представленных в магазинах SOHO, Soho trend, Tru Trussardi, Caramell.
БРЕНДЫ
Затрудняетесь с выбором подарка?
Подарочный сертификат
Всегда выручат подарочные сертификаты Prime различного номинала.
Prime
МФK "Миллениум" 2 этаж тел. 202-012
Омск, ул. Фрунзе, 1 корпус 4
Встречайте новинку!
В коллекции элитного чая в пирамидках SVAY прибавление. SVAY Berry Variety с ягодами и травами создан специально для любителей легких, изысканных, исключительно натуральных напитков.
По вкусовым качествам равных себе SVAY не имеет!
Сочетание отборной крупнолистовой чайной основы с кусочками фруктов и лепестками цветов создало безукоризненный вкус.
Сочетание отборной крупнолистовой чайной основы с кусочками фруктов и лепестками цветов создало безукоризненный вкус.
6 превосходных чайно-ягодных аромата
48 пирамидок ассорти с оригинальными купажами
ПОПРОБУЙТЕ СОБРАНИЕ ЛУЧШИХ ЧАЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ
Черный цейлонский чайc вишней
Бархатный вкус цейлонского чая удивительно ново раскрывается в сочетании с миндальными нотами вишневой косточки, приобретая особую плотность чайного основания. В аромате чая преобладают ягодно-цветочные ноты дикой вишни.
Черный цейлонский чай со смородиной
Цветочно-сладковатый цейлонский чай позволяет в наибольшей степени насладиться кисло-сладким вкусом смородины. Аромат напитка наполнен свежестью летнего утра, когда многогранность ароматов и вкусов достигает своего апогея.
Китайский зеленый чай с имбирем и лимонником
Зеленый чай с имбирем и лимонником имеет достаточно острый вкус. Согревающий аромат, окутывает с первых минут. Вкус же напитка раскрывается от согревающего к освежающему, по мере остывания чая.
Черный цейлонский чай с облепихой и яблоком
Черный чай с облепихой отличается терпкостью и кислинкой. Дополнение яблока смягчает композицию, подчеркивая ягодные ноты.
Отлично подходит для осенних вечеров.
Черный цейлонский чай с клубникой
Композиция цейлонского чая с клубникой наполнена яркими красками лета: солнце, радость, веселье, раздолье летних лугов.
Черный цейлонский чай с черемухой
Насыщенный чайный настой в сочетании с изысканным вкусом черемухи, дарит необычные тонкие ореховые и ягодные ноты, а также приятную терпкость.
Аромат напитка деликатесный ягодный.
Невероятный аромат клубники и легкой ягодной кислинки делают композицию незабываемой.
Завари настоящее
SVAY – современный, уникальный продукт, соответствующий взыскательному вкусу, яркой индивидуальности и статусности своего потребителя.