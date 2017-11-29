Молодежи в Омске не место

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Кто уехал из моих однокурсников – сказать не могу, а те кто уехал, скорее всего, не нашли здесь себе рабочих мест. Омск сравнивать с другими городами я не берусь. Естественно, что Новосибирский государственный университет или МГУ им. Ломоносова не могут идти ни в какое сравнение с нашими вузами. Однако, я считаю, омское высшее образование достаточно фундаментальным и глубоким. К примеру, омский политех, который объединили с институтом сервиса – это университет с более чем с полувековой историей, а у таких заведений, как правило, и наработки, и коллектив, и опыт, и материальная, и методическая база имеются на высшем уровне. В ОмГУ очень много гуманитарных направлений, а вот естественных мало – можно по пальцам пересчитать. Еще учась в университете, я понимал, что работа руками мне более свойственна, чем интеллектуальная деятельность – диплом делал по вечерам, а днем в сварочном цеху сверкал. В другие города не совался, куда мне ехать, если у меня мать-пенсионерка здесь останется? Да и ехать неизвестно куда – тоже не вариант,

