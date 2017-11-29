Молодежи в Омске не место
Около половины выпускников вузов покидает город
Каковы причины уезжающей молодежи?

Что заставляет родителей думать, что получить высшее образование, например, в Питере престижнее, чем получить его в Омске? Как выпускники омских вузов чувствуют себя на российском трудовом рынке? Ответы на эти и массу других вопросов - в материале ИА «Город55».
Проблема миграции
Проблема миграции молодежи не обошла стороной и наш город.
Современные родители все чаще задумываются об обучении своих детей за пределами Омского региона, но сами дети далеко не всегда хотят уезжать из родного города.

Имея достаточно широкий круг общения, у каждого из нас есть родственники и знакомые, которые уехали из Омска по каким-то причинам, причем многие из них отмечают, что омские дипломы им явно помогли при устройстве на работу в других городах.
Проблема миграции
Проблема миграции молодежи не обошла стороной и наш город.
Современные родители все чаще задумываются об обучении своих детей за пределами Омского региона, но сами дети далеко не всегда хотят уезжать из родного города.

Имея достаточно широкий круг общения, у каждого из нас есть родственники и знакомые, которые уехали из Омска по каким-то причинам, причем многие из них отмечают, что омские дипломы им явно помогли при устройстве на работу в других городах.
По результатам исследования
«Миграционные ожидания населения Омской области: мифы и реальность»
Респондентов склонны к миграции
Исследование провел ОмГУ на грант Российского гуманитарного научного фонда в 2016-2017 гг (в опросе участвовали 2 тыс человек)
По результатам исследования
«Миграционные ожидания населения Омской области: мифы и реальность»
Респондентов склонны к миграции
Исследование провел ОмГУ на грант Российского гуманитарного научного фонда в 2016-2017 гг (в опросе участвовали 2 тыс человек)
44%
Склонны к миграции среди молодежи
7,7%
Молодых людей уже готовы уехать
29,8%
Уедут из Омска с большой степенью вероятности
Существует такое понятие как нормальный ожидаемый миграционный фон, и он составляет 18-20% .

Если рассматривать объективно ситуацию в Омской области, то в принципе по некоторым показателям она лучше, чем в других регионах. Но здесь возникает вопрос с информационным пространством: как люди это воспринимают – это и есть ключевая проблема регулирования миграционных потоков. Работая с информацией, правильно и объективно показывая ситуацию с населением, особенно с молодежью, можно снизить миграционные ожидания примерно в 2 раза, то есть, если мы будем правильно структурировать информацию, правильно работать откликаться и привлекать людей к проектам, тогда у нас выровняется эта ситуация.
Владимир Половинко
Профессор, заведующий кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ.
"
Существует такое понятие как нормальный ожидаемый миграционный фон, и он составляет 18-20% .

Если рассматривать объективно ситуацию в Омской области, то в принципе некоторым показателям она лучше, чем в других регионах. Но здесь возникает вопрос с информационным пространством: как люди это воспринимают – это и есть ключевая проблемы регулирования миграционных потоков. Работая с информацией, правильно и объективно показывая ситуацию с населением, особенно с молодежью, можно снизить миграционные ожидания примерно в 2 раза, то есть, если мы будем правильно структурировать информацию, правильно работать откликаться и привлекать людей к проектам, тогда у нас выровняется эта ситуация.
Владимир Половинко
Профессор, заведующий кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ.
"
36,6%

Именно в этот город предпочитают уезжать омичи больше всего.
Санкт-Петербург
Первое место
27,1%

Стабильно вторую строчку, куда уезжают омичи, занимает Краснодар.
Краснодар
Второе место
24,8%

Новосибирск так же привлекает наших молодых земляков.
Новосибирск
Третье место
Эти города входят в список основных направлений миграции омской молодежи.
Москва и Тюмень
Четвертое место
Я уехала из Омска в первую очередь для того, чтобы получить более качественное образование, а так же в Питере у меня больше шансы найти себе работу по специальности.
Ксения
23 года
Защитила диплом и улетела в другой город. Даже диплом получала мама по доверенности, так как не хотела ждать.В Омске нет хорошей работы, да и парня я там так и не нашла. Сейчас все супер!
Екатерина
22 года
Перевелась в другой вуз другого города, так как перспективы работать по специальности в Омске, абсолютно нет.
Елена
21 год
После медицинской аккредитации при окончании ОмГМУ, не дожидаясь документов, уехала жить на юг жить и работать, потому что в Омске холодно и серо.
Юлия
24 года
Татьяна
ОмГТУ, 4 курс
Выбрала Омск, потому что та специальность, на которой я учусь, есть только в трех городах России, а Омск ближе всего к дому. По-моему мнению, молодежь уезжает из Омска, потому что в этом городе нет рабочих мест, фабрик, мало собственного производства, а значит минимум шансов на хорошее трудоустройство и карьерный рост.
Окончив ВУЗ, я подумываю переехать в Красноярск - это город с развитой инфраструктурой (хорошие дороги, транспорт и т.п.), к тому же в нем люди поприветливее, чем в Омске, а здесь все как-то погружены в себя и зациклены на своих проблемах, мало встретишь действительно улыбчивых людей на улицах.
После вуза я уехала в Нижневартовск, прожила там 2 года и вернулась в Омск.
Виктория
25 лет
Уехала после диплома, потому что в Омске нет работы по специальности, да и вообще ее нет.
Алена
23 года
Получила диплом и уехала в Сургут, в Омске было маловероятно утроиться на работу по моей специальности – очень долго ждать ставку и плюс к тому же очень много выпускников каждый год. Ждать не хотелось, поэтому и уехала. В другом городе в первые 4 дня нашла работу. Не знаю, как потом будет, но сейчас желания вернуться нет – только из-за родных, но себя сдерживаю.
Настя
22 года
Сейчас я учусь в Омске, но после выпуска планирую переехать в Петербург, для поступления в магистратуру. Для меня Питер - это город больших возможностей. Конечно, Омск - место, где я родилась и выросла, но мне кажется, что человеку всегда нужно двигаться дальше, и я чувствую, что буду расти только в месте еще более живом и динамичном, чем Омск. Но это я сейчас так говорю, посмотрим, что будет, когда я приеду в Питер. Возможно, соскучусь по родным и вернусь в родные края.
Алина
3 курс, Финансовая академия
Своей историей с ИА «Город55» делится выпускница Омского государственного аграрного университета Тамара , которая уже 5 лет живет в Москве:
Когда в 2004 году закончила ОмГАУ, то не удалось устроиться быстро на работу по специальности. Работала по договорам то там, то здесь. Сестра уже жила в Москве около 2 лет, она-то меня и позвала жить в столицу.
По сравнению с Омском – это небо и земля, да, думаю, и нельзя сравнивать эти два города, абсолютно все другое. Когда переехала, работу нашла не сразу, помогла сестра. Сначала жила в съемной квартире, потом немного с сестрой, а потом и замуж вышла. Сейчас у нас с мужем уже двое детей, в Омск, конечно, уже не вернемся никогда. Думаю, что молодежи вообще делать нечего в Омске – им там не место.
По мнению Романа Ковалева, ведущего аналитика ИТП Град, молодежь уезжает из Омска, потому что здесь для них нет никаких перспектив.
«Рынок, производства интеллектуального продукта, очень узкий. Кроме того, городская среда абсолютно некомфортная. Жить неудобно, по улицам ходить неудобно. Вот две причины – неразвитость креативной экономики и убогая городская среда»
Роман Ковалев
Ведущий аналитик ИТП Град
За большими зарплатами – в большие города
Итак, редакция ИА «Город55» выяснила причины, почему выпускники школ и вузов уезжают из Омска.
Причины, по которым уезжают омичи, несколько изменились. Если раньше все большее количество называли плохие условия для жизни, то сейчас на первые места выходят проблемы с занятостью, а именно трудоустройство, заработная плата и карьера.

Одной из причин, по которой молодые омичи уезжают из Омска, стали более быстрое устройство на работу (имея при этом диплом омской высшей школы), а также высокие заработные платы в других регионах.

На основании данных интерактивного портала Государственной службы занятости населения Омской области, ИА «Город55» выявил самые востребованные и популярные профессии в конце октября, а также проранжировал их по заработной плате.
Самые востребованные и популярные профессии на конец октября 2017 года в Омске
15 000
рублей
Инженер-технолог
12 000
рублей
Учитель математики
22 000
рублей
Экономист
15 000
рублей
Бухгалтер
22 000
рублей
Врач-отоларинголог
20 000
рублей
Логопед
17 000
рублей
Юрист
40 000
рублей
Технолог производства плавленых сырков
Сравнив заработную плату в соседних регионах, выяснилось, что заработная плата в Омске значительно отличается от зарплат в Новосибирске и Тюмени.
Профессия
Новосибирск
Тюмень
Омск
Врач-отоларинголог
26 000 рублей
45 000 рублей
22 000 рублей
Учитель математики
18 000 рублей
20 000 рублей
12 000 рублей
Экономист
27 500 рублей
28 635 рублей
22 000 рублей
Юрист
17 250 рублей
25 000 рублей
17 000 рублей
При этом, стоит учитывать, что уровень благосостояния городов, которые взяты в качестве сравнения, несколько выше, чем в Омске.
«Омская область находится на 8-м месте по уровню развития культуры и спорта, на 12-м – по развитию промышленности и народного хозяйства, на 4-м – система образования.
Система омского образования – конкурентноспособна. По этому показателю мы находимся на 4-5 месте в России. Но, тем не менее, люди оценивают ее (систему образования – прим.) как «низко», и когда мы работаем в фокус-группах, мы понимаем, что такое мнение появляется у людей именно из-за незнания и недоверия, а также отсутствия понимания стратегии развития».
Владимир Половинко
Профессор, заведующий кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ.
Где и на кого учатся омичи?
Структура высшего образования Омской области
9 государственных ООВО
ОмГУ им. Ф.М Достоевского»

ОмГТУ

ОмГПУ

СибАДИ

ОмГУПС

ОмГАУ им. П.А. Столыпина

СибГУФК

ОмГМУ

ОмА МВД России
9 филиалов государственных ООВО:
Омский институт водного транспорта – филиал Сибирского государственного университета водного транспорта

Филиал ОмГПУ в г. Тара

Тарский филиал ОмГАУ им. П.А. Столыпина

Сибирский казачий институт технологий и управления – филиал Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева Министерства обороны России

Омский филиал Высшей школы народных искусств (институт)

Омский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского – филиал Ульяновского института гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева

7 частных ООВО, в том числе 1 филиал
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий

Омская гуманитарная академия

Омская юридическая академия

Омский экономический институт

Омский региональный институт

Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики

Омский филиал Московского финансово-промышленного университета «Синергия»
ООВО - образовательные организации высшего образования
По-прежнему популярными у абитуриентов являются экономические и юридические направления подготовки. Ежегодно наибольшее количество бюджетных мест выделяется на подготовку специалистов по направлению «Образование и педагогические науки».

С 2015 года мониторинг фактического трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования ежегодно осуществляет Минобрнауки России совместно с Пенсионным фондом России и Рособрнадзором. Согласно методике оценивается трудоустройство выпускников высших учебных заведений в течение одного года с момента выпуска.
Правильное решение
В Омске остаются те, кто несмотря ни на что, решил связать свою судьбу с родным городом.
Однако, несмотря на все выявленные причины, которые подталкивают молодежь покидать Омск в поисках, например, более высокооплачиваемой работы, в Омске остаются те, кто решил связать свою судьбу с родным городом, не обращая внимание ни на что.

И мнение многих из этой категории людей – «Высшее образование в Омске имеет достаточный уровень, чтобы не только стать высококлассным специалистом, но и добиться определенных высот в профессиональной деятельности».

Как выясняется, далеко не все выпускники омских школ желают уехать из Омска, чтобы где-то получить «более выскоклассное высшее образование».
Правильное решение
В Омске остаются те, кто несмотря ни на что, решил связать свою судьбу с родным городом.
Однако, несмотря на все выявленные причины, которые подталкивают молодежь покидать Омск в поисках, например, более высокооплачиваемой работы, в Омске остаются те, кто решил связать свою судьбу с родным городом, не обращая внимание ни на что.

И мнение многих из этой категории людей – «Высшее образование в Омске имеет достаточный уровень, чтобы не только стать высококлассным специалистом, но и добиться определенных высот в профессиональной деятельности».

Как выясняется, далеко не все выпускники омских школ желают уехать из Омска, чтобы где-то получить «более выскоклассное высшее образование».
Ксения
Учитель химии средней школы
«Выпускники нашей школы поступают только в Омск. Но есть и некоторые исключения, например, девушки, которые хотят получить военное высшее образование, в Омске, кроме академии МВД, таких вузов нет. В Омске прекрасное педагогическое образование, в свое время, у меня даже и мыслей не было уехать получать педобразование в другой город.

Другое дело – платное обучение. Не у всех желающих получить качественное образование в Омске, есть на это финансы.
Сейчас вузы предлагают очень мало бюджетных мест, бывает даже так, что дети с хорошими баллами ЕГЭ не проходят на желаемую профессию. Мы пока не сталкивались с тем, чтобы наши выпускники уезжали поступать в вуз в другие города России, но слышали, что в некоторых городах есть существенная поддержка молодых специалистов, в Омске она незначительная».
Ксения
Учитель химии средней школы
«Выпускники нашей школы поступают только в Омск. Но есть и некоторые исключения, например, девушки, которые хотят получить военное высшее образование, в Омске, кроме академии МВД, таких вузов нет. В Омске прекрасное педагогическое образование, в свое время, у меня даже и мыслей не было уехать получать педобразование в другой город.

Другое дело – платное обучение. Не у всех желающих получить качественное образование в Омске, есть на это финансы.
Сейчас вузы предлагают очень мало бюджетных мест, бывает даже так, что дети с хорошими баллами ЕГЭ не проходят на желаемую профессию. Мы пока не сталкивались с тем, чтобы наши выпускники уезжали поступать в вуз в другие города России, но слышали, что в некоторых городах есть существенная поддержка молодых специалистов, в Омске она незначительная».
более 9 600 человек
Численность 11-классников в общеобразовательных организациях Омской области.

По данным регионального министерства образования, по состоянию на 1 сентября 2017 года.
69,6%
Выпускников поступили в образовательные организации высшего образования

2017 год
62,6%
Выпускников поступили в образовательные организации высшего образования

2016 год
Направления высшего образования, которые
выбрали выпускники
35%
Инженерное направление
4%
Ааграрное направление
14%
Педагогическое направление
47%
Иные направления
Основная причина отъезда вчерашних школьников и выпускников вузов, по моему мнению, в желании устроиться как можно лучше, найти место поперспективнее, жить в большом городе. Но далеко не все молодые люди стараются перебраться подальше от малой родины. Многие после школы остаются учиться в омских университетах. Учиться едут и в наш регион, кстати говоря. Я как-то спрашивала одну девушку, почему она приехала именно в Омск, а не выбрала, например, Москву или Санкт-Петербург (она из Владивостока), на что она ответила, что в Омске сильная школа дизайнеров (она учится на художественно-технологическом факультете ИДиТ ОмГТУ). Значит, про Омск знают и в принципе ценят наше образование.

Много студентов приезжают к нам из Казахстана и других стран. Так что образование в нашем городе можно получить достойное, главное еще и самому силы в это вкладывать.

Вернусь снова к вопросу об отъезде. Один студент (он приехал в Омск из другой страны) сказал так:
«Когда я ехал в Омск поступать, то представлял себе этот город иначе – все-таки миллионник, но картина с ж/д вокзала, честно говоря, шокировала. Однотипные здания, нет высоток, что-то вроде большой деревни. Я думал, здесь будет более развитая инфраструктура. Представлял себе что-то наподобие Екатеринбурга».

Может быть, в этом ответе моего друга и кроется основная причина отъезда омской молодежи в другие города.
Елена , студентка 4 курса ОмГТУ
Для меня Омск это как раз тот город, в который я приехал учиться и, возможно, жить. Решение пришло спонтанно, просто есть много знакомых, которые поступали в Омские вузы, поэтому однажды решил и я. Направление, на котором я учусь (машиностроение), по-моему перспективно. Сейчас как раз не хватает тех, кто учится на технических специальностях. Конечно сложно, но можно. Сам я из Павлодара, но в будущем планирую получить гражданство и остаться жить здесь, в Омске.

Мне нравится этот город и люди в нем.
Кирилл
ОмГТУ, 3 курс
Я с самого раннего детства мечтала уехать в Россию. Не переехать из Казахстана, а именно просто уехать в Россию. Я часто тут бывала, когда училась ещё в школе. И мне очень нравилась необъятная территория этого государства. Мне хотелось объехать всю страну. А когда пришел выбор вуза, я однозначно решила, что это Россия. Начала с Омска, да, по геополитическим соображениям, на момент поступления мне было всего 16 и родители просто не разрешали уезжать куда-то дальше. А в Омске хорошие вузы, здесь можно получить достойное образование и продолжить изучать эту страну где-нибудь подальше от Омска.
Ирина
22 года
Алексей Ч. , окончив в 2009 году Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, имел «за спиной» три рабочие профессии и понимание того, что по специальности ему не работать.
Кто уехал из моих однокурсников – сказать не могу, а те кто уехал, скорее всего, не нашли здесь себе рабочих мест. Омск сравнивать с другими городами я не берусь. Естественно, что Новосибирский государственный университет или МГУ им. Ломоносова не могут идти ни в какое сравнение с нашими вузами. Однако, я считаю, омское высшее образование достаточно фундаментальным и глубоким. К примеру, омский политех, который объединили с институтом сервиса – это университет с более чем с полувековой историей, а у таких заведений, как правило, и наработки, и коллектив, и опыт, и материальная, и методическая база имеются на высшем уровне. В ОмГУ очень много гуманитарных направлений, а вот естественных мало – можно по пальцам пересчитать. Еще учась в университете, я понимал, что работа руками мне более свойственна, чем интеллектуальная деятельность – диплом делал по вечерам, а днем в сварочном цеху сверкал. В другие города не совался, куда мне ехать, если у меня мать-пенсионерка здесь останется? Да и ехать неизвестно куда – тоже не вариант,
- делится Алексей
Миграционные ожидания – это потенциальная склонность людей к миграции, это не миграционный процесс. Миграционные ожидания могут случиться, а могут и не случиться. К примеру, в Москве миграционные ожидания составляют 12%. И это нормальное явление, когда примерно 20% склонны к каким-то перемещениям. Кто-то хочет спокойной жизни, кто-то хочет бурной, у кого-то ближе родственники - люди перемещаются, и это нормально.
Владимир Половинко
Профессор, заведующий кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ
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Источник: ИА "Город55"
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