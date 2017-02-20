Право на жилье

Новости петиции давно не обновлялись - Гулиян ждет, когда получится положить Сергея в больницу, чтобы пролечить от "клеевой" зависимости. На полноценное лечение нужно 78 тысяч, примерно по 25-26 тысяч в месяц:



«Сережа болен, у него зависимость. Я только и вижу: убрать эту его болезнь, а дальше он будет нормальный ребенок. Он все сделает, как надо. Уже, может, и работать будет. Под клеем ему это не надо: кайфует, ходит себе, орет-кричит, где-то спит, как попало – сегодня голодный, завтра сытый. Он может без клея, сидит же без него в приемнике 15 суток. Клей – от безделья.



Лечить надо платно, у нас денег таких нет. К кому обратиться, чтобы они помогли немножко финансово? Отправить бы его в платный реабилитационный центр… Я сейчас завела карточку, чтобы собрать на лечение. Ошиблась – надо было вначале. Люди мне в личку писали, предлагали скинуть деньги, а я говорила: «Не надо», не понимала, на что деньги собирать».



Тамара вспоминает, как ей приходилось ходить из кабинета в кабинет, чтобы получить хоть какую-то информацию о Сергее, о том, как ему помочь: «Звонишь в пять инстанций, как цепочка: «это не мы, позвоните туда», «это не мы!», «это не мы!», «это не мы!»



«Его не поставили на очередь жилья. Если ребенок с двух лет в доме малютки, они должны были, обязаны, по истечении какого-то времени, поставить на очередь. Потом ссылались на то, что он уже повзрослел и сам должен был пойти подать документы. Он до 18 лет находится под попечительством государства, почему не сделали?»



«Когда я сначала ходила, все выясняла, как у нас все устроено, мне сказали, что у него закрепленное жилье по матери. Ветхое, вообще никакое, там нельзя жить. Сейчас там живут чужие люди. Говорят, что из-за этого ему жилье не дали, в очередь не поставили. Но мне сказали в департаменте, что в 2010 году сирот должны были вносить в очередь вне зависимости, есть у него жилье или нет. Когда дадут, я не знаю, но сейчас он в очереди. У матери большая родня, много-много родственников, но он им не нужен».



«На данный момент через мои звонки и нервы восстановили паспорт, полис. Его поставили на очередь, он 786 номер. Вы представляете, сколько лет ему ждать? До пенсии! Они говорят, определяем, помогаем. А он пока на улице шарится».



Гулиян и Минаев подали иск в Кировском районном суде, чтобы Сергея продвинули вперед по очереди. 16 февраля, по словам Тамары, было собеседование, а 2 марта будет суд. Вечером 15 февраля Сергей Минаев вышел из изолятора, «адекватный, нормальный парень, без клея», идти ему по-прежнему некуда. Тамара Гулиян говорит, что на ее банковской карте накопились деньги на месяц в реабилитационном центре, на остальные два месяца средств пока нет. Женщина надеется, что сироту не выгонят из центра, если вдруг через месяц она не успеет найти денег на дальнейшее лечение.





