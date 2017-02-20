GOROD55.RU
Право на жилье
ожидая квартиры от государства,
омичи живут в гаражах и на теплотрассах
Почему выйдя из детского дома, отучившись в колледже или училище, омские сироты живут на трубах теплотрассы или в неотапливаемых гаражах, скитаются по подъездам?

Портал Gorod55.ru изучает ситуацию, в которой оказался 21-летний выпускник детского дома Сергей Минаев, известный омичам по петиции Тамары Гулиян.
«О нем все знают, но все делают вид, что их это не касается. Собственно это и вынудило меня написать петицию» , поясняет Тамара Гулиян.
Благодаря Гулиян в конце октября 2016 года омичи узнали историю сироты Сергея Минаева, вынужденного жить на улице, ночевать на трубах и в подъездах, скитаясь по городу без документов и денег, работы и жилья, положенного по закону. О Сергее в петиции сказано с его слов и со слов соцработника, многое Тамара добавляет от себя, как сама видит ситуацию:

«Сирота вынужден жить на улице. Родился в Тевризком районе, селе Пустынном. В связи с социальными проблемами в семье (он из неблагополучной семьи), мальчик был определён в дом малютки, того же района. После расформирования Тевризcкого детдома, Сергей был переведен в Омск, на проживание и воспитание. На него был собран пакет документов, в частности, что он сирота - инвалид второй группы, для предоставления ему льготной очереди по предоставлению ему законного жилья.

...Я много плакала, когда его видела на улице, когда он спал под дождем, когда в наш сибирский мороз он жил на улице. ...Серега сейчас живет на улице. У меня он харчуется. Парень бомжует и уже иногда нюхает клей. Его надо лечить».

В петиции Гулиян просит юридической помощи у омичей, помощи «физически ходить с Серегой по инстанциям». После того, как документ набрал более ста тысяч подписей, женщина отмечает рост интереса к Минаеву: «Сегодня, 28.10.2016 года, первый день, когда не я звонила и не ходила по инстанциям, а инстанции сами звонили и ходили ко мне!»

С момента создания петиции прошло почти четыре месяца, и на сегодня под ней значатся подписи более двухсот тысяч человек.

- Могу сказать, что наши специалисты гонялись за ним по городу, чтобы помочь, - сообщил накануне порталу gorod55.ru Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области. - Ему помогли собрать все документы, сейчас он находится в очереди на квартиру. Здесь компетенция министерства заканчивается.
На начало 2017 года в очереди на жилье стоит порядка 4 127 сирот, сообщили порталу Gorod55.ru в региональном Минобре. В среднем, по оценкам специалистов министерства, квартиры получают в течение пяти лет. За последние четыре года выданы ключи от 1794 квартир, на которые выделено порядка двух миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов.
Портал Gorod55.ru побывал у Тамары Гулиян на работе - в магазине на обочине трассы в сторону Входной, - чтобы поговорить о непростой судьбе парня-сироты.

- Они ничего не делают, - говорит Тамара, опережая вопросы. - У меня на телефоне от постоянных звонков денег не остается. Я, нормальный человек, и то не выдерживаю. А как считаете, каково человеку, который живет на улице, без телефона, без ничего? Достучаться до них – считайте, что хождение по мукам. Я порой даже злюсь, говорю, оставить все это! Но мне его жалко, он вот, на улице.

Тамара рассказывает, что Сергей зависим от клея, «он так кайфует».

«Знаете, после петиции сколько человек написали, сколько подписались под петицией? Сережа так бы и пропал бы. Я его все не могу в больницу положить пролечить. Он уже был там и обратно не хочет – боится, говорит, над ним издевались».

Гулиян вспоминает, как познакомилась с Минаевым:

«Это было три года назад. Морозы 35 градусов, иду вечером с работы, а он стоит возле подъезда. Говорю ему: «Пойдем, покормлю тебя». И все, так уже каждый день. Бывало, под клеем приходил, в три часа ночи. Потом ругаю его, говорю, «ты что, три часа ночи, дети спят, мы спим». А он этот кусочек уже не помнит. Может обматерить кого-нибудь под клеем, а потом не вспомнит. Он живет на трубах возле нашего дома, так и познакомились. Иногда он может и под клеем быть… Ну как себя пьяный человек ведет? Под клеем буянит. Так бывает».

Женщину поддерживают муж и дети:

«Дома разговор был, что рядом с нами парень такой живет. Старший мой всегда говорит: «Мама, он не дурак. У него слова такие, правильные, умные, когда он нормальный, без клея». Я уже потом поняла, что он дурак только под клеем: если на него посмотреть, это стопроцентная шизофрения. А он нормальный, не дурак, все понимает. Он добрый, никогда не нахамит, не нагрубит. Он обычный нормальный ребенок», - настаивает Гулиян. Исправляется: «Юноша. 21 год ему».
«Вы действительно были правы, что вопрос его возвращения в общество трудный. Конечно, я это понимаю, но бросить его не могу, так уж меня воспитали - буду бороться до последнего» , говорит Тамара Гулиян

Новости петиции давно не обновлялись - Гулиян ждет, когда получится положить Сергея в больницу, чтобы пролечить от "клеевой" зависимости. На полноценное лечение нужно 78 тысяч, примерно по 25-26 тысяч в месяц:

«Сережа болен, у него зависимость. Я только и вижу: убрать эту его болезнь, а дальше он будет нормальный ребенок. Он все сделает, как надо. Уже, может, и работать будет. Под клеем ему это не надо: кайфует, ходит себе, орет-кричит, где-то спит, как попало – сегодня голодный, завтра сытый. Он может без клея, сидит же без него в приемнике 15 суток. Клей – от безделья.

Лечить надо платно, у нас денег таких нет. К кому обратиться, чтобы они помогли немножко финансово? Отправить бы его в платный реабилитационный центр… Я сейчас завела карточку, чтобы собрать на лечение. Ошиблась – надо было вначале. Люди мне в личку писали, предлагали скинуть деньги, а я говорила: «Не надо», не понимала, на что деньги собирать».

Тамара вспоминает, как ей приходилось ходить из кабинета в кабинет, чтобы получить хоть какую-то информацию о Сергее, о том, как ему помочь: «Звонишь в пять инстанций, как цепочка: «это не мы, позвоните туда», «это не мы!», «это не мы!», «это не мы!»

«Его не поставили на очередь жилья. Если ребенок с двух лет в доме малютки, они должны были, обязаны, по истечении какого-то времени, поставить на очередь. Потом ссылались на то, что он уже повзрослел и сам должен был пойти подать документы. Он до 18 лет находится под попечительством государства, почему не сделали?»

«Когда я сначала ходила, все выясняла, как у нас все устроено, мне сказали, что у него закрепленное жилье по матери. Ветхое, вообще никакое, там нельзя жить. Сейчас там живут чужие люди. Говорят, что из-за этого ему жилье не дали, в очередь не поставили. Но мне сказали в департаменте, что в 2010 году сирот должны были вносить в очередь вне зависимости, есть у него жилье или нет. Когда дадут, я не знаю, но сейчас он в очереди. У матери большая родня, много-много родственников, но он им не нужен».

«На данный момент через мои звонки и нервы восстановили паспорт, полис. Его поставили на очередь, он 786 номер. Вы представляете, сколько лет ему ждать? До пенсии! Они говорят, определяем, помогаем. А он пока на улице шарится».

Гулиян и Минаев подали иск в Кировском районном суде, чтобы Сергея продвинули вперед по очереди. 16 февраля, по словам Тамары, было собеседование, а 2 марта будет суд. Вечером 15 февраля Сергей Минаев вышел из изолятора, «адекватный, нормальный парень, без клея», идти ему по-прежнему некуда. Тамара Гулиян говорит, что на ее банковской карте накопились деньги на месяц в реабилитационном центре, на остальные два месяца средств пока нет. Женщина надеется, что сироту не выгонят из центра, если вдруг через месяц она не успеет найти денег на дальнейшее лечение.


Еще один выпускник детского дома Евгений Зеленюк вынужден жить в гараже на протяжении трех месяцев. Ранее он снимал жилье, но из-за финансовых проблем на работе был вынужден отказаться от аренды. По данным регионального штаба ОНФ, Зеленюк стоит в очереди на квартиру уже пять лет, под номером 576.

Не зная о системе помощи, существующей в регионе, он жил в гараже, в то время как мог бесплатно провести месяц в социальной гостинице. Ряд учреждений для поддержки сирот появился относительно недавно, и многие выпускники о них не знают.

По словам пресс-секретаря омского Минобра Ильи Крылича, Евгению Зеленюку сейчас помогают в министерстве. Он согласился пожить в центре на Чередова, 4а, там пройдет медобследование, после чего ему помогут с трудоустройством, проверят все документы и восстановят недостающие.


Вероятно, многие дети-сироты, проживающие в детдомах, не знают о своих правах и возможностях. В частности, на этом объяснении настаивает Евгений Левашов , исполнительный директор Омского областного общественного фонда социальных инициатив:

«После того как детям, оставшимся без попечения родителей, исполняется 18 лет, региональные органы власти обязаны предоставить благоустроенное жилье по договорам социального найма. На практике получение жилья для детей-сирот в регионе крайне проблематично. По данным областного правительства, в очереди на предоставление благоустроенного жилья стоят порядка 3 тыс. человек. При этом ежегодно правительство региона приобретает около 200 квартир. Проблема стоит серьезно. По данным Генеральной прокуратуры России, в Омской области имеются факты, согласно которым дети-сироты не могли получить жилье более 10 лет», – утверждает Левашов.
Из Информации о ключевых результатах деятельности Министерства имущественных отношений Омской области за период 2012-2016 годов
(по состоянию на 31 декабря 2016 года)
В целях реализации полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилими помещениями Министерством из жилищного фонда Омской области в 2012 году по договорам найма предоставлено 245 жилых помещений.

В 2013 году сформирован жилищный фонд в размере 501 жилого помещения : по договорам купли-продажи приобретено 143 квартиры, по договорам долевого строительства принято 349 жилых помещений, 9 жилых помещений жилищного фонда Омской области отремонтировано за счет средств областного бюджета (все жилые помещения предоставлены).

В 2014 году общее количество квартир, учтенных в жилищном фонде Омской области и предназначенных для предоставления детям-сиротам, составило 529 единиц, в том числе:
- 186 квартир приобретено в казну Омской области в 2014 году,
- 279 квартир принято в 2014 от КУ "Облстройзаказчик",
- 62 квартиры из числа приобретенных в 2013 году,
- 2 квартиры из числа свободных жилых помещений жилищного фонда Омской области.

Из них предоставлено 518 квартир, в том числе:
- по договорам спецнайма 391 квартира (из них 367 квартир, приобретенных в 2014 году, 23 квартиры - в 2013 году, 1 квартира из числа свободных жилых помещений),
- по договорам соцнайма - 127 квартир (из них 87 квартир приобретено в 2014 году, 39 квартир приобретено в 2013 году, 1 квартира из числа свободных жилых помещений).

В 2015 году в целях обеспечения жильем детей-сирот Минимуществом по договорам купли-продажи приобретено 197 жилых помещений, от казенного учреждения "Облстройзаказчик" принято 144 жилых помещения. В 2015 году лицам из числа детей-сирот предоставлено 311 жилых помещений , из них по договору социального найма 30 квартир, по договору найма специализированного жилого фонда - 281 жилое помещение.

Министерством в целях обеспечения жильем детей-сирот по договорам купли-продажи в 2016 году планировалось приобретение 166 жилых помещений. Всего в 2016 году Министерством приобретено 182 жилых помещения в городе Омске и муниципальных районах Омской области.

На отчетную дату предоставлено 253 жилых помещения, в том числе 251 - по договорам найма специализированного жилого помещения, 2 - по договорам социального найма. Из предоставленных в текущем году квартир, 69 приобретены в 2015 году, из них 67 помещений предоставлено по договорам найма специализированного жилого помещения.

Из бюджета на обеспечение квартирами воспитанников детских домов в 2016 году направлено 243,2 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета - 73 миллиона рублей.

За счет средств областного бюджета в 2017 году планируется приобрести 47 квартир для выпускников детских домов в городе Омске. Из федерального бюджета на приобретение квартир выделят порядка 177 миллионов рублей. Министр Борис Смольников уверен, что в текущем году приобретут не менее 205 квартир.
На все жилые помещения, приобретаемые для лиц из числа детей-сирот, госконтрактом устанавливаются гарантии качества сроком на пять лет. Если возникают проблемы в эксплуатации жилья, выпускники детдомов могут обратиться в диспетчерскую службу при Центре учета и содержания собственности Омской области.

В соответствии с федеральным законодательством, с 2013 года квартиры лицам из числа детей-сирот предоставляются по договорам специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого срока, если подопечные адаптировались к новым жизненным условиям, с ними заключают договоры социального найма.

На период социальной адаптации бывших выпускников детских домов к жизненным и бытовым ситуациям государство осуществляет "патронирование". На этот срок сохраняются и гарантийные обязательства застройщика.

Квартиры предоставляются в порядке очереди: она определяется списком лиц из числа детей-сирот, у которых не реализовано право на обеспечение жилым помещением. Такой список формируется по дате рождения сирот и ведется Министерством образования Омской области; в соответствии с федеральным законодательством обеспечение квартирами очередников начинается по достижении ими совершеннолетия.

При определении очередности предоставления квартир льготникам также учитываются вступившие в силу решения судебных органов.

Напомним, на сегодня в нем 4 127 позиций, то есть более четырех тысяч сирот, ожидающих своей очереди на квартиру.
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