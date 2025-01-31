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Posted 31 января, 07:03

Published 31 января, 07:03

Modified 31 января, 07:32

Updated 31 января, 07:32

«Домклик» назвал регионы с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

«Домклик» назвал регионы с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

31 января 2025, 07:03
Фото: 1MI.
Названы российские регионы, в которых льготная программа «Семейная ипотека» на вторичку имеет большой потенциал.

Исследование провел аналитический центр «Домклик» Сбербанка, указав среди таких субъектов РФ три республики — Ингушетию, Калмыкию и Мордовию и три области — Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее глава государства Владимир Путин поручил разработать предложения для расширения «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в тех населенных пунктах, где возведение новостроек ведется крайне низкими темпами. По оценке директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на вторичку будет крайне полезно для семей с детьми, живущих в регионах, где новое строительство еще не способно покрыть потребности населения. Также он заявил, что в таких регионах темпы появления новостроек значительно меньше, чем средние показатели по России, — примерно в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.

Выявляя подобные субъекты РФ, эксперты «Домклик» отнесли к ним регионы с крайне низкой долей выдач «Семейной ипотеки» и с минимальными показателями реализованного жилищного строительства в прошлом году. При этом регионы, где реализуется «Дальневосточная» или «Арктическая ипотека», не учитывались в такой статистике.

Так, к примеру, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» — лишь 0,02% — наблюдается такой же минимальный объем жилищного строительства — приблизительно шесть тысяч квадратных метров за минувшие 12 месяцев. Объективно в республике для нового строительства не так уж много места: Ингушетия страдает от малоземелья при одновременно высокой плотности населения.

В Калмыкии и в Новгородской области также очень мало строят, но на готовое жилье спрос есть, и его вполне можно поддержать льготной программой. Небольшой процент выдачи «Семейной ипотеки» — в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и Мордовии, на территории которых покупка жилой недвижимости на вторичке по льготной программе также поможет изменить ситуацию к лучшему. Еще несколько регионов — претендентов на включение готового жилья в «Семейную ипотеку» — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.

Отдельно в списке российских регионов с незначительной долей выдач семейной ипотеки эксперты «Домклик» указывают Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, в которых, впрочем, нового жилья строится сравнительно больше, чем на вышеперечисленных территориях.

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