«Домклик» назвал регионы с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

В Калмыкии и в Новгородской области также очень мало строят, но на готовое жилье спрос есть, и его вполне можно поддержать льготной программой. Небольшой процент выдачи «Семейной ипотеки» — в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и Мордовии, на территории которых покупка жилой недвижимости на вторичке по льготной программе также поможет изменить ситуацию к лучшему. Еще несколько регионов — претендентов на включение готового жилья в «Семейную ипотеку» — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.