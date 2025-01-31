«Домклик» назвал регионы с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на вторичку

Posted 31 января, 07:03
Published 31 января, 07:03
Modified 31 января, 07:32
Updated 31 января, 07:32
Исследование провел аналитический центр «Домклик» Сбербанка, указав среди таких субъектов РФ три республики — Ингушетию, Калмыкию и Мордовию и три области — Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее глава государства Владимир Путин поручил разработать предложения для расширения «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в тех населенных пунктах, где возведение новостроек ведется крайне низкими темпами. По оценке директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, расширение «Семейной ипотеки» на вторичку будет крайне полезно для семей с детьми, живущих в регионах, где новое строительство еще не способно покрыть потребности населения. Также он заявил, что в таких регионах темпы появления новостроек значительно меньше, чем средние показатели по России, — примерно в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.
Выявляя подобные субъекты РФ, эксперты «Домклик» отнесли к ним регионы с крайне низкой долей выдач «Семейной ипотеки» и с минимальными показателями реализованного жилищного строительства в прошлом году. При этом регионы, где реализуется «Дальневосточная» или «Арктическая ипотека», не учитывались в такой статистике.
Так, к примеру, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» — лишь 0,02% — наблюдается такой же минимальный объем жилищного строительства — приблизительно шесть тысяч квадратных метров за минувшие 12 месяцев. Объективно в республике для нового строительства не так уж много места: Ингушетия страдает от малоземелья при одновременно высокой плотности населения.
В Калмыкии и в Новгородской области также очень мало строят, но на готовое жилье спрос есть, и его вполне можно поддержать льготной программой. Небольшой процент выдачи «Семейной ипотеки» — в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и Мордовии, на территории которых покупка жилой недвижимости на вторичке по льготной программе также поможет изменить ситуацию к лучшему. Еще несколько регионов — претендентов на включение готового жилья в «Семейную ипотеку» — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.
Отдельно в списке российских регионов с незначительной долей выдач семейной ипотеки эксперты «Домклик» указывают Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, в которых, впрочем, нового жилья строится сравнительно больше, чем на вышеперечисленных территориях.