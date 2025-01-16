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Posted 16 января, 15:25

Published 16 января, 15:25

Modified 16 января, 15:25

Updated 16 января, 15:25

Ефимов: В Москве в рамках АИП культурным учреждениям передали 15 новых объектов

Ефимов: В Москве в рамках АИП культурным учреждениям передали 15 новых объектов

16 января 2025, 15:25
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве в течение последних пяти лет в столице пятнадцати новых объектов для размещения культурных учреждений. Их площадь составляет около 52,7 тыс. квадратных метров.

Город продолжает развивать инфраструктуру в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), уделяя особое внимание улучшению условий для культурных организаций, передает mos.ru.

По словам Владимира Ефимова, программа позволяет строить здания и сооружения, необходимые для столичной инфраструктуры. За последние пять лет культурные учреждения получили 15 объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Новые здания были предоставлены театрам, школам искусств и зоопарку.

Среди крупных проектов можно выделить музыкальную школу имени Ференца Листа в Вешняках и школу искусств имени М. И. Глинки в юго-восточной части города. Также были построены культурный центр «Строгино» и культурный центр в ТиНАО. Большинство объектов сосредоточено в ЦАО. Московскому зоопарку передали новый павильон, а театру «Уголок дедушки Дурова» — новые объекты.

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что в рамках АИП особое внимание уделяется объектам в ЦАО. В этом округе появилось десять новых объектов. Их площадь в сумме составляет 31,7 тысячи квадратных метров. Гаман обратил внимание, что программа направлена на эффективное использование бюджетных средств и создание новых культурных пространств для жителей и гостей города.

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы, отметил расширение возможностей для обучения и культурного досуга в связи с появлением новых объектов. В качестве примера он привел рост посещаемости Московского зоопарка в 2,8 раза за последние три года. Зоопарк за это время получил новые павильоны, а количество посетителей достигло 3,7 миллиона человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении библиотек, школ искусств и театров в 2024 году — всего шестьдесят три культурных объекта.

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