Ефимов: В Москве в рамках АИП культурным учреждениям передали 15 новых объектов

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы, отметил расширение возможностей для обучения и культурного досуга в связи с появлением новых объектов. В качестве примера он привел рост посещаемости Московского зоопарка в 2,8 раза за последние три года. Зоопарк за это время получил новые павильоны, а количество посетителей достигло 3,7 миллиона человек.