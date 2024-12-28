«Единая Россия» отчиталась о возросшей за год поддержке ветеранов боевых действий

Posted 28 декабря, 08:25
Published 28 декабря, 08:25
Modified 28 декабря, 12:02
Updated 28 декабря, 12:02
По словам Владимира Якушева, страна и партия «Единая Россия» предприняли все возможные усилия для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, пишет mkset.ru. Уходящий 2024 год стал годом испытаний и вызовов для всех, проверки стойкости духа и готовности продемонстрировать преданность нашим ценностям и идеалам. Страна продолжает испытывать беспрецедентное давление, и специальная военная операция также продолжается. Государство, партия и каждый гражданин сделали всё возможное, чтобы смотреть в завтрашний день с оптимизмом.
Якушев подчеркнул, что, подводя итоги работы «Единой России», можно с уверенностью сказать, что результаты достойные. Благодаря внесенным ЕР поправкам был принят бюджет, который способствует экономическому и социальному развитию России. По инициативе представителей партии было разработано и принято свыше 50 законов в области семейной политики, а также более 130 законов, касающихся защиты прав участников специальной военной операции и их семей.
На XXII съезде партии глава России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшее будущее. Многие из них направлены на поддержку участников боевых действий и их семей. В народной программе партии появился специальный раздел для этой цели. Партия также усилила участием ветеранов СВО представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по созданию новой элиты страны будет продолжена и в 2025, и в 2026 годах.
На съезде президент подчеркнул важность деятельности «Единой России» в рамках программ по строительству и ремонту образовательных учреждений, социальной газификации, а также других значимых для граждан проектов. Эта роль должна стать ещё более значимой после завершения процессов по укреплению партийной структуры, включая региональные отделения, «Молодую Гвардию Единой России» и институт сторонников, отметил Якушев. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
Секретарь генерального совета «Единой России» добавил, что, подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, партия объявила 2025 год Годом муниципального депутата. Это позволяет продолжить анализ внутренних ресурсов и увеличить значимость партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо осведомлены о проблемах своих округов. Якушев выразил уверенность, что с поддержкой граждан большая команда профессионалов «Единой России» сможет справиться как с существующими, так и с новыми вызовами. ЕР ежедневно подтверждает это своими действиями, как большими, так и малыми, и будет продолжать это в будущем.