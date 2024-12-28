«Единая Россия» отчиталась о возросшей за год поддержке ветеранов боевых действий

Секретарь генерального совета «Единой России» добавил, что, подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, партия объявила 2025 год Годом муниципального депутата. Это позволяет продолжить анализ внутренних ресурсов и увеличить значимость партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо осведомлены о проблемах своих округов. Якушев выразил уверенность, что с поддержкой граждан большая команда профессионалов «Единой России» сможет справиться как с существующими, так и с новыми вызовами. ЕР ежедневно подтверждает это своими действиями, как большими, так и малыми, и будет продолжать это в будущем.