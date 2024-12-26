Владимир Ефимов разъяснил причины запрета на возведение микроквартир в Москве

Posted 26 декабря, 12:25
Published 26 декабря, 12:25
Modified 26 декабря, 12:25
Updated 26 декабря, 12:25
Власти столицы не заинтересованы в строительстве новых домов с микроквартирами, как это происходит в китайских городах. Об этом в беседе с РБК заявил Владимир Ефимов, отвечая на вопрос о введении запрета на возведение однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных — менее 44 кв. м.
Ефимов отметил, что если квартиры будут микроскопическими, то необходимо значительно уменьшать плотность застройки, чтобы на данной территории стало возможным обеспечение комфортного проживания для людей. В то же время он подчеркнул, что растягивать город или чрезмерно занижать плотность застройки также не является эффективным с точки зрения экономического роста.
С 1 августа 2024 года в Москве действует запрет на строительство микроквартир. Это решение было официально оформлено мэром столицы Сергеем Собяниным. В соответствии с постановлением, данная мера направлена на «обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».
Ефимов пояснил, что размеры квартир определяются строительными нормами, на основе которых рассчитываются минимальные площади. Он также отметил, что в среднем в одной квартире в Москве проживает чуть больше двух человек.
Кроме того, он добавил, что если строятся здания с преобладанием маленьких квартир, то количество жильцов будет значительно отличаться от первоначально запланированного. Власти исходят именно из числа жителей при разработке социальных и транспортных инфраструктур, а также при принятии градостроительных решений.
Ефимов подчеркнул, что минимальное регулирование не вызовет роста цен на жилье. Он указал, что стоимость микроквартир на квадратный метр была значительно выше, чем у более просторных объектов.