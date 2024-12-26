Владимир Ефимов разъяснил причины запрета на возведение микроквартир в Москве

Власти столицы не заинтересованы в строительстве новых домов с микроквартирами, как это происходит в китайских городах. Об этом в беседе с РБК заявил Владимир Ефимов, отвечая на вопрос о введении запрета на возведение однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м и двухкомнатных — менее 44 кв. м.