Омский Авангард вошел в «Топ самых прибыльных для болельщиков» по итогам 2024 года

Самой «прибыльной» футбольной командой оказался Ростов. В топ-10 футбольных матчей 2024 года с выигрышами свыше 5 млн руб. эта команда отметилась дважды: благодаря победам в матчах с Крыльями Советов и Оренбургом, ростовский клуб принес двум своим болельщикам свыше 13 млн руб. А абсолютным чемпионом по стоимости одной победы для болельщика стал московский ЦСКА — победа над Динамо принесла его фанату 10,3 млн руб.