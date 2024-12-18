Победителей премии GOLD STARS Discovery в области туризма объявили в Москве

В рамках специального проекта «Протестировано Discovery» победителями объявили цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческую организацию «Туристский информационный центр» Самарской области, а также автомобиль Foton Tunland (пикап года, по версии журнала Discovery) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.