Победителей премии GOLD STARS Discovery в области туризма объявили в Москве

Posted 18 декабря, 20:34
Published 18 декабря, 20:34
Modified 18 декабря, 20:34
Updated 18 декабря, 20:34
Жюри отметило лучшие достижения в области туризма, путешествий и гостиничного сервиса в России, пишет autopanorama.ru.
Победу в категории «Место, регион, курорт» одержала столица РФ — Москва. Проект по запуску третьего и четвёртого Московских центральных диаметров также был удостоен высшей награды в номинации «Инфраструктура». Республика Алтай была признана лучшей в категории «Лучший департамент туризма».
В номинации «Гастрономия» сразу два кандидата стали победителями, поскольку мнения экспертов разделились. Это рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». Курорт Манжерок также был удостоен премии в номинации «Гостеприимство».
Лучшим в категории «Культурная программа» стал мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Также была названа «Туристическая персона года». Жюри признало ею Екатерину Шаповалову, куратора Дома российской кухни на ВДНХ и автора федерального проекта «Гастрономическая карта России».
Экспертное жюри присудило премию в категории «Лучший автомобиль для путешествий» внедорожнику китайского производства Exeed RX.
В рамках специального проекта «Протестировано Discovery» победителями объявили цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческую организацию «Туристский информационный центр» Самарской области, а также автомобиль Foton Tunland (пикап года, по версии журнала Discovery) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.
Национальная экспертная премия GOLD STARS Discovery , посвященная сфере туризма и гостеприимства, была учреждена в этом году. Она включает пять основных категорий: «Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство» и «Культурная программа» — и специальные номинации: «Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма» и «Лучший автомобиль для путешествий».
Жюри состояло из 30 экспертов в области туризма, гастрономии и путешествий, а его председателем стал телеведущий Михаил Кожухов.