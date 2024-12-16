Posted 16 декабря, 19:38
Published 16 декабря, 19:38
Modified 16 декабря, 19:40
Updated 16 декабря, 19:40
Индонезия, сегодня входящая в число восьми крупнейших экономик мира, поддерживает партнерство с Россией на протяжении многих лет. История двусторонних отношений восходит к концу XIX века, когда в Джакарте, известной в то время как Батавия, было открыто первое российское консульство. В советский период сотрудничество достигло нового уровня, когда СССР оказал помощь Индонезии в строительстве стадионов, дорог и больниц.
Пахала Нуграха Мансури, занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии до октября 2024 года, отметил, что Россия была одной из первых стран, признавших независимость Индонезии. Он также сделал акцент на общие ценности, которые связывают россиян и индонезийцев.
В фильме подчеркивается, что одним из важных аспектов развития Индонезии на сегодняшний день являются совместные проекты с Россией, включая цифровизацию экономики и строительство плавучих АЭС. Культурное сотрудничество между странами также находится на п.
Руководитель Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил, что в Индонезии прекрасная природа и замечательные люди, которые стремятся общаться и ценят дружеские отношения с россиянами, это ощущается повсюду. Он добавил, что индонезийцы проявляют искренний и живой интерес к России и готовы не только учиться в рамках установленных квот, но даже согласны покрыть расходы на свое обучение из собственного кармана.
Индонезийцы с большим уважением относятся к российской культуре и политике. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России в 2016–2020 годах, отметил, что индонезийцы восхищаются Владимиром Путиным — по их мнению, он обладает выдающимися чертами характера, это единственный настоящий лидер в мире, за которым стоит следовать.
«Мы очень уважаем его за поддержку мусульман, нас это восхищает. Я считаю, что россияне разделяют ценности индонезийцев», — добавил Суприяди.
С каждым годом растет интерес к Индонезии как туристическому направлению. В 2023 году страну посетили 160 тысяч россиян, и с осени 2024 года были запущены прямые рейсы из Москвы на Бали. В документальном фильме показаны природные и культурные богатства, которые привлекают туристов: от национального стадиона в Джакарте, построенного с помощью Советского Союза, до современных инфраструктурных проектов, отражающих дружеские отношения между двумя народами.