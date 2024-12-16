LIFE doc выпустил новый фильм проекта «Новый мир» посвящен союзу России и Индонезии

Руководитель Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил, что в Индонезии прекрасная природа и замечательные люди, которые стремятся общаться и ценят дружеские отношения с россиянами, это ощущается повсюду. Он добавил, что индонезийцы проявляют искренний и живой интерес к России и готовы не только учиться в рамках установленных квот, но даже согласны покрыть расходы на свое обучение из собственного кармана.