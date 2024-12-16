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Posted 16 декабря, 17:26

Published 16 декабря, 17:26

Modified 16 декабря, 17:26

Updated 16 декабря, 17:26

Ефимов: Два детских сада и гостиница откроются в Москве по программе льготной аренды

Ефимов: Два детских сада и гостиница откроются в Москве по программе льготной аренды

16 декабря 2024, 17:26
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В течение 11 месяцев 2024 года по программе «1 рубль за квадратный метр в год» бизнесмены арендовали более 2,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости для создания частных образовательных учреждений и гостиницы.

Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что программа аренды на льготных условиях, существующая на протяжении более 12 лет, играет важную роль в привлечении частных инвестиций для восстановления исторических зданий и создания разнообразных бизнесов в городских помещениях. С начала этого года предприниматели, победившие на торгах, арендуют три объекта общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров под два частных детских сада и гостиницу. В данное время бизнес охватывает 65 объектов в столице общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.

Как информирует mos.ru, программа «1 рубль за квадратный метр в год» реализуется в Москве с 2012 года и предназначена для арендаторов объектов культурного наследия. С 2013 года ею могут воспользоваться инвесторы, желающие открывать частные детские сады и образовательные учреждения, а с 2022 года можно арендовать городские площади на льготных условиях для создания отелей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что арендованные с начала 2024 года объекты недвижимости расположены в трех административных округах столицы — Юго-Восточном, Северном и Центральном. Два из этих объектов общей площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров предназначены для частных детских садов, а в третьем округе инвестор сможет организовать отель уровня «три звезды» или выше.

Чтобы попасть в программу, предпринимателям необходимо принимать участие в специализированных аукционах. С победителем заключается договор аренды на 49 лет для объектов, касающихся образовательных услуг и охраны культурного наследия, а для гостиниц — на 20 лет.

Инвестор обязан осуществить ремонт помещения и следовать предписаниям, связанным с образовательным процессом или гостиничными услугами. Выполнение этих требований дает возможность получения льготных условий.

Развитие электронных бизнес-сервисов происходит согласно задачам национального проекта «Цифровая экономика». Более полную информацию о данном проекте и других инициативах, осуществляемых в Москве, можно найти здесь.

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