Ефимов: Два детских сада и гостиница откроются в Москве по программе льготной аренды

Posted 16 декабря, 17:26
Published 16 декабря, 17:26
Modified 16 декабря, 17:26
Updated 16 декабря, 17:26
Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что программа аренды на льготных условиях, существующая на протяжении более 12 лет, играет важную роль в привлечении частных инвестиций для восстановления исторических зданий и создания разнообразных бизнесов в городских помещениях. С начала этого года предприниматели, победившие на торгах, арендуют три объекта общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров под два частных детских сада и гостиницу. В данное время бизнес охватывает 65 объектов в столице общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.
Как информирует mos.ru, программа «1 рубль за квадратный метр в год» реализуется в Москве с 2012 года и предназначена для арендаторов объектов культурного наследия. С 2013 года ею могут воспользоваться инвесторы, желающие открывать частные детские сады и образовательные учреждения, а с 2022 года можно арендовать городские площади на льготных условиях для создания отелей.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что арендованные с начала 2024 года объекты недвижимости расположены в трех административных округах столицы — Юго-Восточном, Северном и Центральном. Два из этих объектов общей площадью свыше 1,8 тысячи квадратных метров предназначены для частных детских садов, а в третьем округе инвестор сможет организовать отель уровня «три звезды» или выше.
Чтобы попасть в программу, предпринимателям необходимо принимать участие в специализированных аукционах. С победителем заключается договор аренды на 49 лет для объектов, касающихся образовательных услуг и охраны культурного наследия, а для гостиниц — на 20 лет.
Инвестор обязан осуществить ремонт помещения и следовать предписаниям, связанным с образовательным процессом или гостиничными услугами. Выполнение этих требований дает возможность получения льготных условий.
Развитие электронных бизнес-сервисов происходит согласно задачам национального проекта «Цифровая экономика». Более полную информацию о данном проекте и других инициативах, осуществляемых в Москве, можно найти здесь.