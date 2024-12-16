Ефимов: Два детских сада и гостиница откроются в Москве по программе льготной аренды

Он подчеркнул, что программа аренды на льготных условиях, существующая на протяжении более 12 лет, играет важную роль в привлечении частных инвестиций для восстановления исторических зданий и создания разнообразных бизнесов в городских помещениях. С начала этого года предприниматели, победившие на торгах, арендуют три объекта общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров под два частных детских сада и гостиницу. В данное время бизнес охватывает 65 объектов в столице общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров.