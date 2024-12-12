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Posted 12 декабря, 15:06

Published 12 декабря, 15:06

Modified 13 декабря, 04:57

Updated 13 декабря, 04:57

Многострадальную школу в Ясной поляне точно построят

12 декабря 2024, 15:06
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция

Многострадальную школу в Ясной поляне точно построят. Федеральное финансирование на эти цели получено. Омская область получила на эти цели 1,5 млрд рублей.

Помимо этого до конца 2027 года собираются построить детсад на 310 мест на Завертяева и школу на 550 мест в Одесском. В 2027 году также начнется строительство флагманской школы на 800 мест. Ремонт образовательных учреждений также предстоит масштабный — на сумму около 9 млрд рублей за три года обновят 96 образовательных объектов.

#Юлия Истомина#Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
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