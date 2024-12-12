Многострадальную школу в Ясной поляне точно построят

Помимо этого до конца 2027 года собираются построить детсад на 310 мест на Завертяева и школу на 550 мест в Одесском. В 2027 году также начнется строительство флагманской школы на 800 мест. Ремонт образовательных учреждений также предстоит масштабный — на сумму около 9 млрд рублей за три года обновят 96 образовательных объектов.