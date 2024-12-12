Эксперты ОМС: Медпомощь по ОМС станет еще более доступной в 2025 году

Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщил, что бюджет фонда составит более 4 трлн рублей, а рост расходов будет 590 млрд, или 15,2%. Это увеличение позволит не только поддержать текущий уровень медицинской помощи, но и усовершенствовать её, особенно в лечении онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых системы и гепатита С.