Эксперты ОМС: Медпомощь по ОМС станет еще более доступной в 2025 году

Posted 12 декабря, 07:10
Published 12 декабря, 07:10
Modified 12 декабря, 07:10
Updated 12 декабря, 07:10
Эксперты детально объяснили, какие перемены ожидаются в ОМС и здравоохранении, а также каким образом нововведения будут полезны для пациентов и врачей.
Михаил Пушков, представитель рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков, рассказал о значительном увеличении финансирования системы в следующем году. Это позволит расширить перечень медицинских услуг и сделать их проще для доступа населения, пишет kp.ru.
Бюджет на здравоохранение на 2025 год увеличат на 1 триллион рублей, из которых 590 миллиардов направят в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Эти средства помогут решить ключевые социальные проблемы.
Куда пойдут дополнительные средства? Они будут выделены на повышение заработной платы медперсоналу, проведение диспансеризации и профилактических обследований, организацию плановой и экстренной госпитализации, а также предоставление высокотехнологичных медицинских услуг и осуществление реабилитации.
В финансовом плане на 2025 год предусмотрено провести обследование и профилактические осмотры для свыше 100 миллионов граждан России. В программу впервые включат скрининг на хронический гепатит С, а также уделят внимание репродуктивному здоровью.
Получить направление на операцию станет проще. Согласно бюджету ФФОМС на 2025 год, выделенные средства позволят провести как плановые, так и экстренные операции для 27,2 млн человек, что превышает прошлогодние показатели на 1,2 млн.
Диспансерное наблюдение останется основным компонентом программы. Финансовые ресурсы покроют нужды более 37 млн пациентов, среди них более 25 млн с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более 7 млн онкопациентов.
Около 390 млрд рублей будут выделены на лечение онкозаболеваний, что обеспечит помощь для 1,4 млн россиян. Программа ОМС также включает меры по реабилитации таких пациентов.
Предполагается увеличение платежей на 13,2% в среднем. В 2025 году планируется привлечь дополнительно 11 тысяч новых специалистов-медиков и 15,2 тысячи представителей среднего звена.
Илья Баланин, глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сообщил, что бюджет фонда составит более 4 трлн рублей, а рост расходов будет 590 млрд, или 15,2%. Это увеличение позволит не только поддержать текущий уровень медицинской помощи, но и усовершенствовать её, особенно в лечении онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых системы и гепатита С.