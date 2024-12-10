Ефимов: В ноябре Москва опубликовала шесть проектов о комплексном развитии территорий

В рамках программы КРТ осуществляется строительство многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых земель. Здесь проектируются не только дороги и комфортные жилищные комплексы, но и общественные, деловые, а также спортивные сооружения, а также вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве реализуются 236 проектов КРТ, суммарная площадь которых составляет более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.