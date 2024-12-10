Ефимов: В ноябре Москва опубликовала шесть проектов о комплексном развитии территорий

Posted 10 декабря, 17:47
Published 10 декабря, 17:47
Modified 10 декабря, 17:48
Updated 10 декабря, 17:48
По его словам, в рамках этих шести проектов комплексного развития территорий планируется возвести более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Эти инициативы тщательно прорабатываются городом и направлены на создание сбалансированных жилых кварталов, отвечающих потребностям жителей, а также современных бизнес-центров с рабочими местами. Объем инвестиций составит 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов оценен в 4,2 миллиарда рублей. В результате предполагается создание около 8,4 тысячи рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Участки располагаются в шести районах столицы, недалеко от станций метро, МЦК, МЦД и основных транспортных магистралей. Все правообладатели участков и объектов недвижимости в их пределах получили уведомления с предложением подписать соглашения о комплексном развитии территорий.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках предложенных решений для шести площадок запланировано строительство жилой недвижимости общей площадью 503,5 тысячи квадратных метров. Кроме этого, предполагается возведение 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения, включая научно-производственный кластер в Зеленограде. Новые микрорайоны также будут благоустроены и озеленены, что дополнительно включает создание новой улично-дорожной сети.
В рамках программы КРТ осуществляется строительство многофункциональных городских кварталов на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых земель. Здесь проектируются не только дороги и комфортные жилищные комплексы, но и общественные, деловые, а также спортивные сооружения, а также вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве реализуются 236 проектов КРТ, суммарная площадь которых составляет более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.