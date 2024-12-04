ВТБ: в 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

«В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы — сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, „репетицией“ сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам — не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом», — отметил Георгий Горшков.