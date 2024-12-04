ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в 2025 году

Posted 4 декабря, 14:38
Published 4 декабря, 14:38
Modified 4 декабря, 14:38
Updated 4 декабря, 14:38
В следующем году скорость роста снизится, но все равно превысит 21%, что позволит достичь 68,4 триллиона рублей в портфеле средств розничных клиентов. Об этом сообщил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, на XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Большинство накоплений граждане России хранят в рублях, сообщает inkazan.ru. В 2024 году объем розничных пассивов в национальной валюте возрастет на 28%, составив 52,6 триллиона рублей. Портфель рублевых депозитов, текущих и накопительных счетов, по прогнозам, увеличится на 22,5% и превысит 64 триллиона рублей в 2025 году.
Рост ВТБ опережает рынок. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах в этом году увеличится в полтора раза — до 10,3 триллиона рублей, из которых 9,6 триллиона составляют рублевые пассивы. В следующем году ВТБ планирует нарастить клиентские вложения на 30% с ростом в 3 триллиона рублей. В итоге общая сумма пассивов физических лиц достигнет 13,3 триллиона рублей.
Георгий Горшков прогнозирует, что в 2025 году рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Однако, если Банк России осуществит намеченные меры по смягчению денежно-кредитной политики, темпы роста могут замедлиться. Уменьшение инфляционного давления отразится как на основной процентной ставке, так и на ставках по депозитам. На данный момент доходность от вкладов настолько привлекательна, что некоторые готовы занимать средства у знакомых для размещения их на депозитных счетах. Тем не менее такая возможность может быть временной, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы зафиксировать высокий уровень ставок на длительный срок.
Продукты от ВТБ с самыми выгодными ставками по вкладам и накопительным счетам были доступны и клиентам банка «Открытие». В рамках интеграции клиенты перевели в ВТБ почти весь свой объем сбережений — сумма превысила 940 миллиардов рублей. Эта сумма включает вклады, находящиеся на счетах «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока действия согласно подписанному отложенному платежному поручению.