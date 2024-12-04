ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в 2025 году

Георгий Горшков прогнозирует, что в 2025 году рынок сбережений в России продолжит активно развиваться. Однако, если Банк России осуществит намеченные меры по смягчению денежно-кредитной политики, темпы роста могут замедлиться. Уменьшение инфляционного давления отразится как на основной процентной ставке, так и на ставках по депозитам. На данный момент доходность от вкладов настолько привлекательна, что некоторые готовы занимать средства у знакомых для размещения их на депозитных счетах. Тем не менее такая возможность может быть временной, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы зафиксировать высокий уровень ставок на длительный срок.