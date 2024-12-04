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Posted 4 декабря, 15:53

Published 4 декабря, 15:53

Modified 4 декабря, 15:54

Updated 4 декабря, 15:54

В ВТБ рассказали, что россияне стали хранить меньше наличных

В ВТБ рассказали, что россияне стали хранить меньше наличных

4 декабря 2024, 15:53
Фото: 1MI.
Жители России хранят 15,9 трлн рублей наличными и около 94 млрд — в иностранной валюте.

Однако общий объём сбережений граждан на счетах в банках превысит 56 трлн рублей в 2024 году, сообщил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!».

По словам Георгия Горшкова, россияне стали меньше пользоваться наличными для хранения средств и инвестиций. Доля наличных денег уменьшилась до 15% — это минимальный показатель за последние 6 лет. Ожидается, что до конца года примерно 350 млрд рублей будут переведены на банковские счета граждан, чтобы защитить средства от инфляции и получить рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.

В ВТБ также отметили, что в 2024 году жители России избавятся от значительной части иностранной валюты. Снижение составит 3,2–3,5 млрд долларов, что намного больше, чем в прошлом году, когда данный показатель составлял 500 миллионов долларов. Это связано с увеличением ставок по вкладам в рублях, что делает их более привлекательными для людей.

Объём розничных пассивов в России увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. Объём вложений розничных клиентов ВТБ вырастет в 1,5 раза в 2024 году и составит 10,3 трлн рублей, из которых 9,6 трлн будет в рублях.

Для клиентов ВТБ и банка «Открытие» 2024 год также важен, так как завершается процесс интеграции. Благодаря этому новые клиенты получат доступ к расширенной линейке продуктов и услуг ВТБ.

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