В ВТБ рассказали, что россияне стали хранить меньше наличных

В ВТБ также отметили, что в 2024 году жители России избавятся от значительной части иностранной валюты. Снижение составит 3,2–3,5 млрд долларов, что намного больше, чем в прошлом году, когда данный показатель составлял 500 миллионов долларов. Это связано с увеличением ставок по вкладам в рублях, что делает их более привлекательными для людей.