Количество активных розничных клиентов ВТБ выросло на треть

Он рассказал, что конкуренция на банковском рынке в этом году значительно выросла. Сейчас клиенты могут переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик, а сменить свой банк со всеми депозитами можно быстрее, чем сварить себе кофе. В столь напряженных условиях ВТБ смог не только сохранить, но и укрепить свои позиции на рынке. За текущий год на обслуживание было привлечено почти 6 млн клиентов — это является для организации абсолютным рекордом. «Теперь мы обслуживаем фактически каждого третьего среди экономически активных россиян. За год клиенты получат до 1 трлн рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, мы удвоили инвестиции в программу лояльности, расширили охват выездного сервиса до 100 млн человек. Можно сказать, что первый год новой стратегии мы завершаем вместе с нашими клиентами максимально успешно», — заключил эксперт.