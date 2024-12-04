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Posted 4 декабря, 17:03

Published 4 декабря, 17:03

Modified 4 декабря, 17:03

Updated 4 декабря, 17:03

Количество активных розничных клиентов ВТБ выросло на треть

Количество активных розничных клиентов ВТБ выросло на треть

4 декабря 2024, 17:03
Фото: 1MI.
В этом году количество физических лиц — новых клиентов ВТБ составит 5,7 млн. При этом прирост числа активных розничных клиентов вдвое превысит показатели минувшего года. По итогам декабря в ВТБ прогнозируется обслуживание 25 млн активных пользователей, что станет рекордным для банка значением.

Такие данные предоставил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков во время 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Он рассказал, что конкуренция на банковском рынке в этом году значительно выросла. Сейчас клиенты могут переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик, а сменить свой банк со всеми депозитами можно быстрее, чем сварить себе кофе. В столь напряженных условиях ВТБ смог не только сохранить, но и укрепить свои позиции на рынке. За текущий год на обслуживание было привлечено почти 6 млн клиентов — это является для организации абсолютным рекордом. «Теперь мы обслуживаем фактически каждого третьего среди экономически активных россиян. За год клиенты получат до 1 трлн рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, мы удвоили инвестиции в программу лояльности, расширили охват выездного сервиса до 100 млн человек. Можно сказать, что первый год новой стратегии мы завершаем вместе с нашими клиентами максимально успешно», — заключил эксперт.

В соответствии с прогнозами, озвученными ранее, до конца декабря в ВТБ из «Открытия» перейдет около 2,5 млн розничных клиентов. В этом году 80% клиентов воспользовались сервисом онлайн-перехода, с помощью которого можно перевести все свои средства в ВТБ в один клик. Об этом сообщает newsnn.ru.

Учитывая рост ключевой ставки и отказ от лимитов на переводы по СБП, банки, в том числе и ВТБ, усиливают конкуренцию за клиентов. Финансовые организации предлагают высокую доходность по депозитам и совершенствуют программы лояльности. Сейчас при выборе банка клиенты обращают внимание не только на ценовые преимущества, но и на уровень сервиса, комфортность и технологичность. Свыше 20 млн российских граждан пользуются «ВТБ Онлайн», в течение года ежемесячная аудитория цифровых сервисов увеличилась на треть.

ВТБ не прекращает заниматься развитием партнерских проектов: уже заработала кобрендинговая карта с «Аэрофлотом», выдаются зарплатные карты для сотрудников РЖД. Недавно банк приступил к выдаче кредитных карт через сотрудников крупных ретейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо», салонов связи «Мегафон», а также через платформу «Финфорт».

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