gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 13:18

Published 3 декабря, 13:18

Modified 3 декабря, 13:18

Updated 3 декабря, 13:18

В декабре 2024 года ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия»

В декабре 2024 года ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия»

3 декабря 2024, 13:18
Фото: 1MI.
Представители пресс-службы ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума «Россия зовёт!» сообщили, что банк планирует завершить интеграцию около 2,5 миллиона розничных клиентов «Открытия» до конца 2024 года.

Как подчеркнул Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, процесс интеграции идёт уже два года, и его завершение станет важным этапом самого масштабного слияния за всю историю банковского рынка России. В рамках объединения были объединены кредитный портфель физических лиц банка «Открытие», который составляет 770 млрд рублей, и портфель сбережений на сумму более 940 млрд рублей*.

Миллионы клиентов «Открытия» уже перешли в ВТБ, и банк делает все возможное, чтобы они и в дальнейшем продолжали пользоваться его сервисами и продуктами, пишут newsnn.ru.

Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода. С мая им воспользовалось более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек. Стоит отметить, что онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт. Все условия действующих кредитных соглашений остались прежними. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до пяти дополнительных продуктов, например депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.

По мнению специалистов, слияние укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков на банковском рынке Российской Федерации.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика