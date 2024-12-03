В декабре 2024 года ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия»

Posted 3 декабря, 13:18
Published 3 декабря, 13:18
Modified 3 декабря, 13:18
Updated 3 декабря, 13:18
Как подчеркнул Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, процесс интеграции идёт уже два года, и его завершение станет важным этапом самого масштабного слияния за всю историю банковского рынка России. В рамках объединения были объединены кредитный портфель физических лиц банка «Открытие», который составляет 770 млрд рублей, и портфель сбережений на сумму более 940 млрд рублей*.
Миллионы клиентов «Открытия» уже перешли в ВТБ, и банк делает все возможное, чтобы они и в дальнейшем продолжали пользоваться его сервисами и продуктами, пишут newsnn.ru.
Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода. С мая им воспользовалось более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек. Стоит отметить, что онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт. Все условия действующих кредитных соглашений остались прежними. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до пяти дополнительных продуктов, например депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.
По мнению специалистов, слияние укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков на банковском рынке Российской Федерации.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.