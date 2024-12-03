В декабре 2024 года ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия»

Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода. С мая им воспользовалось более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек. Стоит отметить, что онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт. Все условия действующих кредитных соглашений остались прежними. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до пяти дополнительных продуктов, например депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.