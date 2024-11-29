В Модульбанке предупредили о рисках для бизнеса от бухгалтерских селф-сервисов

Чтобы обнаружить ошибки, бизнесмены могут обратиться за советом к консультационным агентствам или независимым финансовым консультантам, а также к своим технологическим партнерам. Во многих банках существуют отделы корпоративного обслуживания, предоставляющие подобные консультации. К тому же некоторые финансовые организации начали создавать полноценные линии поддержки для предприятий, пострадавших от бухгалтерских селф-сервисов.