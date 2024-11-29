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Posted 29 ноября, 07:17

Published 29 ноября, 07:17

Modified 29 ноября, 07:17

Updated 29 ноября, 07:17

В Модульбанке предупредили о рисках для бизнеса от бухгалтерских селф-сервисов

В Модульбанке предупредили о рисках для бизнеса от бухгалтерских селф-сервисов

29 ноября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney.
С развитием цифровых технологий и облачных решений бухгалтерские селф-сервисы становятся все более популярными в бизнес-сообществе. Эти инструменты упрощают финансовый учет, налоговые расчеты и подготовку отчетности.

Тем не менее, несмотря на то, что они облегчают ведение бизнеса, полностью исключить возможность ошибок невозможно, и пользователь должен регулярно контролировать результаты. Об этом информирует NewsNN.ru.

Современные платформы стараются минимизировать риски за счет внедрения алгоритмов для проверки данных, автоматического обновления норм законодательства и предоставления подсказок пользователям. Однако вероятность возникновения ошибок по-прежнему остается. Например, сервис может некорректно рассчитать суммы налога из-за устаревших формул или неверных настроек. Также могут возникать проблемы с синхронизацией информации, временными техническими сбоями или несоответствиями с последними изменениями в налоговом законодательстве.

Чтобы обнаружить ошибки, бизнесмены могут обратиться за советом к консультационным агентствам или независимым финансовым консультантам, а также к своим технологическим партнерам. Во многих банках существуют отделы корпоративного обслуживания, предоставляющие подобные консультации. К тому же некоторые финансовые организации начали создавать полноценные линии поддержки для предприятий, пострадавших от бухгалтерских селф-сервисов.

Модульбанк, который в последнее время развивается как центр для предпринимателей, объявил о запуске линии поддержки для компаний, пострадавших из-за бухгалтерских селф-сервисов.

По словам управляющего директора Модульбанка Никиты Константинова, специалисты компании разбираются в специфике каждого бизнеса и консультируют клиентов, чтобы помочь им избежать ошибок и неприятностей с ФНС. Он также подчеркнул, что использование селф-сервисов, включая банковские, может привести к серьезным ошибкам.

«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — поясняет Никита Константинов.

«Модульбухгалтерия» представляет собой сервис, в котором работают квалифицированные бухгалтеры. Они помогают предпринимателям собирать документы для получения компенсаций или возмещения убытков, если они столкнулись с доначислениями из-за неправильного учета в банковских онлайн-сервисах. При необходимости специалисты могут представлять интересы клиентов в судебных инстанциях.

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