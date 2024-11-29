gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 06:40

Published 29 ноября, 06:40

Modified 29 ноября, 06:43

Updated 29 ноября, 06:43

Раскрыта основная причина оружия массового психологического поражения

Раскрыта основная причина оружия массового психологического поражения

29 ноября 2024, 06:40
Фото: ПСИОП (скрины из видео).
Реклама. ИП Рончинская. erid: LjN8KKQxy
Поднять такую сложную тему как Психологические войны и ПСИОПЫ (психологические операции) блогеры Стас Васильев, известный под псевдонимом Стас «Ай, Как Просто!» и Жора PRPZDC решили на фоне настоящих событий.

После начала СВО мы все буквально на своей шкуре испытали, что такое подвергнуться массовому накату информационной войны. И это выразилось в первую очередь в публичной плоскости.

Огромное количество спикеров, в том числе и из нашей страны, моментально сделались экспертами. Но вместо того, чтобы попытаться объективно оценивать стороны конфликта стали во всём обвинять Россию и всячески оправдывать Украину.

При этом медийная среда способствовала именно проукраинской точки зрения.

Альтернативное ей мнение часто физически удалялось. На всем известной площадке заблокированы были сотни пророссийских каналов и тех, кого можно было счесть таковыми.

Даже каналы авторов, которые находясь в России, описывали плюсы страны.

И, конечно же, есть подтверждения, что площадкам просто спускают нужные указания по удалению неугодного для повестки контента. Как это было, к примеру с Вованом и Лексусом и тогдашним министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Но это лишь публичная сторона вопроса. Она помогает сформировать общий фон настроений в обществе. А затем уже и сами государства напрямую проводят психологические операции.

Это касается и распространения нужных нарративов о дискредитации армии, поджогов военкоматов и ограбления граждан, когда они, поддавшись на уверения анонимов переводят им свои деньги. Доходит и до терактов, как в случае и Дарьей Дугиной и Владленом Татарским.

В нашей серии мы как раз хотели показать, как мир пришёл к таким методам ведения войны.

И так же попытались проследить, где и как зарождались ПСИОПЫ и психологические войны.

От древнейших времён до наших дней.

Фото: ПСИОП (скрины из видео)

Более того, мы попробовали развеять некоторые мифы, относительно того, что в прошлом было лучше и первобытные общества не страдали от войн и конфликтов.

Интересным открытием при подготовке материала стало то, что при всех войнах с начала времён так или иначе существовал психологический фактор.

Шпионаж, введение в заблуждение врага, использование слабостей и традиций против него — всё это, как ни странно, не открытие дней сегодняшних.

То же самое касается и пропаганды, которая как термин появилась сравнительно недавно, но на самом деле её приёмы использовались во все века.

И тут, как нельзя кстати, подойдёт поговорка про хорошо забытое старое.

Весь этот путь от росписи стен в пещерах до сообщений в СМИ и на всеми известных медиа ресурсах получился, на наш взгляд, весьма увлекательным.

В глобальном смысле, технологии воздействия, которые затронуты в нашем проекте, стали инструментом формирования нового мирового порядка и реализации стратегических планов ведущих стран мира.

В проекте «ПСИОП» подробно раскрыли тему того, как контролируя повестку и источники информации, можно убедить кого угодно в чем угодно. И надеемся, что после его просмотра у каждого в голове закрадется мысль: «Это однозначно должен знать каждый».

Проект можно найти на площадках: Rutube, Дзен, ВК.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика