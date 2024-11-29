Раскрыта основная причина оружия массового психологического поражения

Posted 29 ноября, 06:40
Published 29 ноября, 06:40
Modified 29 ноября, 06:43
Updated 29 ноября, 06:43
После начала СВО мы все буквально на своей шкуре испытали, что такое подвергнуться массовому накату информационной войны. И это выразилось в первую очередь в публичной плоскости.
Огромное количество спикеров, в том числе и из нашей страны, моментально сделались экспертами. Но вместо того, чтобы попытаться объективно оценивать стороны конфликта стали во всём обвинять Россию и всячески оправдывать Украину.
При этом медийная среда способствовала именно проукраинской точки зрения.
Альтернативное ей мнение часто физически удалялось. На всем известной площадке заблокированы были сотни пророссийских каналов и тех, кого можно было счесть таковыми.
Даже каналы авторов, которые находясь в России, описывали плюсы страны.
И, конечно же, есть подтверждения, что площадкам просто спускают нужные указания по удалению неугодного для повестки контента. Как это было, к примеру с Вованом и Лексусом и тогдашним министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Но это лишь публичная сторона вопроса. Она помогает сформировать общий фон настроений в обществе. А затем уже и сами государства напрямую проводят психологические операции.
Это касается и распространения нужных нарративов о дискредитации армии, поджогов военкоматов и ограбления граждан, когда они, поддавшись на уверения анонимов переводят им свои деньги. Доходит и до терактов, как в случае и Дарьей Дугиной и Владленом Татарским.
В нашей серии мы как раз хотели показать, как мир пришёл к таким методам ведения войны.
И так же попытались проследить, где и как зарождались ПСИОПЫ и психологические войны.
От древнейших времён до наших дней.
Более того, мы попробовали развеять некоторые мифы, относительно того, что в прошлом было лучше и первобытные общества не страдали от войн и конфликтов.
Интересным открытием при подготовке материала стало то, что при всех войнах с начала времён так или иначе существовал психологический фактор.
Шпионаж, введение в заблуждение врага, использование слабостей и традиций против него — всё это, как ни странно, не открытие дней сегодняшних.
То же самое касается и пропаганды, которая как термин появилась сравнительно недавно, но на самом деле её приёмы использовались во все века.
И тут, как нельзя кстати, подойдёт поговорка про хорошо забытое старое.
Весь этот путь от росписи стен в пещерах до сообщений в СМИ и на всеми известных медиа ресурсах получился, на наш взгляд, весьма увлекательным.
В глобальном смысле, технологии воздействия, которые затронуты в нашем проекте, стали инструментом формирования нового мирового порядка и реализации стратегических планов ведущих стран мира.
В проекте «ПСИОП» подробно раскрыли тему того, как контролируя повестку и источники информации, можно убедить кого угодно в чем угодно. И надеемся, что после его просмотра у каждого в голове закрадется мысль: «Это однозначно должен знать каждый».