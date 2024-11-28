Владимир Ефимов: В столичном САО будет реализовано 17 проектов КРТ

Posted 28 ноября, 15:34
Published 28 ноября, 15:34
Modified 28 ноября, 15:34
Updated 28 ноября, 15:34
По словам Ефимова, в северной части Москвы инвесторы и назначенные городом операторы комплексного развития территорий осуществляют реорганизацию 275 гектаров земли. В соответствии с 17 проектами КРТ на этой территории планируется построить жилые благоустроенные кварталы, а также общественно-деловые и производственные объекты. Их совокупная площадь составит соответственно 3,9 миллиона и 2,9 миллиона квадратных метров.
В числе новых объектов — технопарки, гостиничный комплекс, логистический и бизнес-центры, а также школы, детсады, медучреждения и спортивные организации, благодаря которым в САО появится 76,7 тысячи рабочих мест.
Проекты реализуются на территориях Бегового, Бескудниковского, Головинского, Войковского и других районов. Ряд участков уже застраивается — в частности, на Дмитровском проезде в настоящее время возводят бизнес-центр площадью 50 тыс. кв. м на 3,5 тыс. рабочих мест.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, на указанном объекте завершилась заливка фундамента. Сейчас здесь осуществляются работы по строительству подземной части здания. Об этом информирует mos.ru.
Целью реализации Программы комплексного развития территорий является создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон. Представители городской администрации сообщают, что в общей сложности в столице ведутся работы в рамках 236 подобных проектов на территории свыше 3,1 тыс. гектаров. Реализация данных инициатив осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для улучшения городской среды и инфраструктуры.