Владимир Ефимов: В столичном САО будет реализовано 17 проектов КРТ

По словам Ефимова, в северной части Москвы инвесторы и назначенные городом операторы комплексного развития территорий осуществляют реорганизацию 275 гектаров земли. В соответствии с 17 проектами КРТ на этой территории планируется построить жилые благоустроенные кварталы, а также общественно-деловые и производственные объекты. Их совокупная площадь составит соответственно 3,9 миллиона и 2,9 миллиона квадратных метров.