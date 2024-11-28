Шаронов переизбран на пост президента ФВПР

Posted 28 ноября, 15:05
Published 28 ноября, 15:05
Modified 28 ноября, 15:05
Updated 28 ноября, 15:05
По итогам голосования Евгений Шаронов был переизбран на пост президента ФВПР. Кроме того, был утвержден новый состав президиума федерации.
Как отметил двукратный призер Олимпийских игр, член президиума ФВПР Дмитрий Апанасенко, делегаты единогласно оценили деятельность руководства российского водного поло за последние два года как удовлетворительную и поддержали переизбрание Евгения Шаронова на должность президента, пишет rosbalt.ru.
«Я бы, со своей стороны, назвал работу отличной», — отметил Апанасенко.
Он также подчеркнул, что было выполнено значительное количество работы, включая организацию международных матчей, что особенно важно в нынешних условиях, и создание качественных форматов чемпионатов среди мужских и женских команд. В мужской Суперлиге участвуют рекордные четырнадцать команд, а в женской — одиннадцать. Россия проводит первенство по четырем, а ожидается и по пяти возрастным категориям, причем в каждой, кроме U-21, около тридцати команд. Число занимающихся водным поло в России также значительно возросло, что свидетельствует о его активном развитии.
Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил коллег за доверие и поддержку и выразил уверенность, что с созданием единой федерации водных видов спорта открываются новые перспективы для развития российского водного поло. Основная цель — максимально использовать эти возможности, чтобы создать условия для повышения уровня мастерства ватерполистов всех возрастов и формирования сильных конкурентоспособных команд в настоящем и будущем.