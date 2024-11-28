Шаронов переизбран на пост президента ФВПР

Он также подчеркнул, что было выполнено значительное количество работы, включая организацию международных матчей, что особенно важно в нынешних условиях, и создание качественных форматов чемпионатов среди мужских и женских команд. В мужской Суперлиге участвуют рекордные четырнадцать команд, а в женской — одиннадцать. Россия проводит первенство по четырем, а ожидается и по пяти возрастным категориям, причем в каждой, кроме U-21, около тридцати команд. Число занимающихся водным поло в России также значительно возросло, что свидетельствует о его активном развитии.