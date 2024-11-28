LIFE doc снял документальный фильм о совместных проектах России и Египта

Posted 28 ноября, 12:17
Published 28 ноября, 12:17
Modified 28 ноября, 12:17
Updated 28 ноября, 12:17
В фильме рассказывается о совместных усилиях двух стран по развитию многополярного мирового устройства.
Египет стал значимым партнером для России еще в середине 20-го века. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр сфер, начиная от туризма и заканчивая образовательными инициативами.
Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ), подчеркнул стратегическую роль Египта как ключевого звена для выхода на рынки Африки. Россия активно экспортирует в Египет химикаты, металлургическую продукцию и оборудование. Также он отметил, что РЭЦ активно продвигает российские продукты питания на международных рынках.
Египет, в свою очередь, поставляет в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. Фильм акцентирует внимание на уверенности РЭЦ в достижении объема товарооборота в 1 миллиард долларов к 2030 году.
Туризм является важным элементом в отношениях между странами. В прошлом году более 1,5 миллиона россиян посетили Египет, что делает Россию одной из ведущих стран по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется установить памятник Петру I. В России египетские деятели увековечены в университетах и общественных местах.
Фильм охватывает ключевые направления сотрудничества, такие как создание промышленной зоны в районе Суэцкого канала и образовательные программы для египетских студентов в российских вузах. Например, в 2024/2025 учебном году российское правительство выделило квоты для 318 египетских студентов.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС подчеркнул значимость стабильных отношений с Россией, заявив о поддержке Египтом расширения БРИКС как платформы для противодействия негативным мировым тенденциям.
Подробнее о сотрудничестве России и Египта смотрите в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».