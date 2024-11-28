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Posted 28 ноября, 12:17

Published 28 ноября, 12:17

Modified 28 ноября, 12:17

Updated 28 ноября, 12:17

LIFE doc снял документальный фильм о совместных проектах России и Египта

LIFE doc снял документальный фильм о совместных проектах России и Египта

28 ноября 2024, 12:17
Фото: News Media Holding.
Российские журналисты сняли документальный фильм о российско-египетских отношениях. Очередной эпизод из серии «Новый мир» от команды LIFE doc освещает различные аспекты взаимоотношений между Россией и Египтом, включая экономику, политику и культурно-исторические связи.

В фильме рассказывается о совместных усилиях двух стран по развитию многополярного мирового устройства.

Египет стал значимым партнером для России еще в середине 20-го века. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр сфер, начиная от туризма и заканчивая образовательными инициативами.

Алексей Солодов, вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ), подчеркнул стратегическую роль Египта как ключевого звена для выхода на рынки Африки. Россия активно экспортирует в Египет химикаты, металлургическую продукцию и оборудование. Также он отметил, что РЭЦ активно продвигает российские продукты питания на международных рынках.

Египет, в свою очередь, поставляет в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. Фильм акцентирует внимание на уверенности РЭЦ в достижении объема товарооборота в 1 миллиард долларов к 2030 году.

Туризм является важным элементом в отношениях между странами. В прошлом году более 1,5 миллиона россиян посетили Египет, что делает Россию одной из ведущих стран по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется установить памятник Петру I. В России египетские деятели увековечены в университетах и общественных местах.

Фильм охватывает ключевые направления сотрудничества, такие как создание промышленной зоны в районе Суэцкого канала и образовательные программы для египетских студентов в российских вузах. Например, в 2024/2025 учебном году российское правительство выделило квоты для 318 египетских студентов.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС подчеркнул значимость стабильных отношений с Россией, заявив о поддержке Египтом расширения БРИКС как платформы для противодействия негативным мировым тенденциям.

Подробнее о сотрудничестве России и Египта смотрите в фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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