LIFE doc снял документальный фильм о совместных проектах России и Египта

Туризм является важным элементом в отношениях между странами. В прошлом году более 1,5 миллиона россиян посетили Египет, что делает Россию одной из ведущих стран по числу туристов. Культурный обмен также способствует укреплению связей: в Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируется установить памятник Петру I. В России египетские деятели увековечены в университетах и общественных местах.