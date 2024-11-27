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Posted 26 ноября, 21:15

Published 26 ноября, 21:15

Modified 26 ноября, 21:15

Updated 26 ноября, 21:15

Юрист Крохин прокомментировал новую инициативу «Росводоканала»

26 ноября 2024, 21:15
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин высказал своё мнение касательно инициативы «Росводоканала» связать размер пени для неплательщиков по жилищно-коммунальным тарифам с ключевой процентной ставкой ЦБ.

Это, по их замыслу, должно подтолкнуть к своевременной оплате юридические лица.

Крохин отметил, что у «Росводоканала» действительно имеются проблемы с прибыльностью и возвратом инвестиций, пишет «Ридус». Например, в Архангельске утверждают, что при действующих тарифах срок окупаемости замены трубопроводов составляет 15–20 лет. Тем не менее, он выступает против идеи решения данных проблем за счет введения пени для неплательщиков. Говоря о сути процесса, необходимо рассматривать основную деятельность и главный поток финансов. Платежи за услуги — это основной аспект, а пени — это мера наказания. Они не должны использоваться как источник дохода. Это противоречит судебной практике и основным принципам права, считает эксперт.

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