Бизнес восстанавливает культуру меценатства

На мероприятии выступил президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов, который придерживается мнения, что компании должны поддерживать местные сообщества, это касается спортивных начинаний, сферы культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что работники должны получать поддержку от компании, в которой трудились на протяжении всей жизни. Об этом пишет newizv.ru.