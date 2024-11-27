Бизнес восстанавливает культуру меценатства

Posted 27 ноября, 14:36
Published 27 ноября, 14:36
Modified 27 ноября, 14:36
Updated 27 ноября, 14:36
На мероприятии выступил президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов, который придерживается мнения, что компании должны поддерживать местные сообщества, это касается спортивных начинаний, сферы культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что работники должны получать поддержку от компании, в которой трудились на протяжении всей жизни. Об этом пишет newizv.ru.
По мнению главы холдинга, меценатство доступно не только крупным корпорациям, но и средним и малым предприятиям. Они могут оказывать помощь скромным по масштабам музеям, детским секциям, выставочным залам и другим культурным проектам. Выбор достаточно большой, отметил Северилов.
Участники обсуждения вспомнили выдающихся меценатов прошлого, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, все они понимали важность корпоративной культуры для общественного развития. Современные бизнесмены, по мнению участников, должны придерживаться тех же идей и помогать как крупным социальным проекта, так и небольшим местным культурным инициативам.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила, что, несмотря на государственное финансирование, музеи нуждаются в дополнительной поддержке бизнеса для выполнения своей миссии по продвижению культурных ценностей.