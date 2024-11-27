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Posted 27 ноября, 14:36

Published 27 ноября, 14:36

Modified 27 ноября, 14:36

Updated 27 ноября, 14:36

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.

Бизнес восстанавливает культуру меценатства

27 ноября 2024, 14:36
Фото: Дмитрий Новиков.. Пресс-служба РСПП.. Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов.
В Санкт-Петербурге состоялась сессия, посвященная возрождению традиций благотворительности и меценатства в России. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин акцентировал внимание на важности социально ответственного поведения бизнеса.

На мероприятии выступил президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов, который придерживается мнения, что компании должны поддерживать местные сообщества, это касается спортивных начинаний, сферы культуры и ветеранских движений. Он подчеркнул, что работники должны получать поддержку от компании, в которой трудились на протяжении всей жизни. Об этом пишет newizv.ru.

По мнению главы холдинга, меценатство доступно не только крупным корпорациям, но и средним и малым предприятиям. Они могут оказывать помощь скромным по масштабам музеям, детским секциям, выставочным залам и другим культурным проектам. Выбор достаточно большой, отметил Северилов.

Участники обсуждения вспомнили выдающихся меценатов прошлого, таких как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, все они понимали важность корпоративной культуры для общественного развития. Современные бизнесмены, по мнению участников, должны придерживаться тех же идей и помогать как крупным социальным проекта, так и небольшим местным культурным инициативам.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что сотрудничество музеев с бизнесом и меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила, что, несмотря на государственное финансирование, музеи нуждаются в дополнительной поддержке бизнеса для выполнения своей миссии по продвижению культурных ценностей.

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