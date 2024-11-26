Почему МФО надежнее, чем автоломбард?

Например «Ваш инвестор» выдает клиентам займы под залог автомобилей и спецтехники, при этом у клиента есть выбор: взять займ с оставлением автомобиля у себя или на стоянке займодавца, от выбора зависит % ставка, а также за клиентом остается решение какой платеж ему будет удобнее: аннуитетный или дифференцированный. Предлагают разнообразные программы займов, которые более гибкие и адаптированные под нужды клиента и есть возможность изменения условий займа или рефинансирования, что делает услуги МФО более удобными для заемщиков.