Почему МФО надежнее, чем автоломбард?

Posted 26 ноября, 05:25
Published 26 ноября, 05:25
Modified 26 ноября, 05:25
Updated 26 ноября, 05:25
Автоломбард или мфо? Оба варианта имеют свои особенности и преимущества. Для ответа «что выбрать», стоит изучить как работают два этих сектора.
Автоломбарды специализируются на предоставлении гражданам займов под залог автомобиля. Основной источник дохода данных организаций — проценты по кредиту, а также аукционы по продаже залоговых авто.
Данный сервис забирает автомобиль клиента на стоянку, и авто должно находиться на стоянке автоломбарда в течение всего срока займа. Заявки обрабатываются оперативно, а займы обычно предоставляются на срок от 30 дней до 36 месяцев. В случае неуплаты по погашению задолженности ломбард имеет право продать залоговое имущество на аукционе для покрытия своих убытков и получения прибыли.
Дополнительные риски: Есть доля недобросовестных организаций, которые могут предложить с подписанием основных документов, заключить договор купли-продажи, по нему право собственности может перейти от собственника к автоломбарду. Стоит также обратить внимание на схему возвратного лизинга, где заемщик продает авто ломбарду, а он в свою очередь, выдает проданный транспорт в аренду его предыдущему хозяину. Такая схема позволяет автоломбарду забирать машину без суда.
МФО — это специальный вид небанковских финансовых организаций, обладающих правом выдачи денег физическим и юридическим лицам. Существуют МФО, которые выдают, как обеспеченные залогом, так и беззалоговые займы.
Например «Ваш инвестор» выдает клиентам займы под залог автомобилей и спецтехники, при этом у клиента есть выбор: взять займ с оставлением автомобиля у себя или на стоянке займодавца, от выбора зависит % ставка, а также за клиентом остается решение какой платеж ему будет удобнее: аннуитетный или дифференцированный. Предлагают разнообразные программы займов, которые более гибкие и адаптированные под нужды клиента и есть возможность изменения условий займа или рефинансирования, что делает услуги МФО более удобными для заемщиков.
Микрофинансовые организации предлагают значительные преимущества: возможность получить займ онлайн на сайте или в офисе, при этом оформление идет около 40 минут. Также деньги можно получить без поручителя, а авто оценивают по рыночной стоимости технические специалисты.
Вопреки расхожему мнению, что займы выдают только мошенники, официальные МФО уже давно контролирует Центральный банк России по закону № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», он устанавливает права заемщиков, особенности начисления процентов, и сроки займов. А также по закону залоговое авто могут изъять при незакрытии займа в МФО, только через суд.
Поэтому сервис займов «Ваш инвестор» рекомендует при выборе МФО в первую очередь проверить, есть ли выбранная компания в государственном реестре МФО — так вы обезопасите себя от мошенников и сохраните свой автомобиль.
Займ под залог автомобиля в Микрофинансовой организации лучше для автовладельцев, ведь в отличии от автоломбардов ваш автомобиль или спецтехника остается с вами, и вы можете дальше зарабатывать на своей ласточке и вести привычный образ жизни.
Займы предоставляет ООО МФК «ЦФР ВИ». Свидетельство ЦБ РФ №1803550008909. ИНН 5407967714. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.