Эксперт советует перед покупкой меда проверять ГОСТ на банке

“Ридус» пишет, что эксперт акцентировал внимание на необходимости наличия ГОСТа на банке. По его словам, нужно посмотреть на банку, проверить наличие ГОСТа и ввести его в поисковую систему. Если ГОСТ указывает на мёд, это уже на 70–80% оградит от покупки поддельного продукта. Однако наличие медового ГОСТа не является гарантией, что мёд соответствует заявленному сорту. Например, на этикетке может значиться липовый мёд, а по факту быть подсолнечным. Кукс также посоветовал приобретать мёд на ярмарках или рынках, где есть возможность его попробовать.