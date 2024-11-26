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Posted 26 ноября, 09:09

Published 26 ноября, 09:09

Modified 26 ноября, 09:11

Updated 26 ноября, 09:11

Эксперт советует перед покупкой меда проверять ГОСТ на банке

26 ноября 2024, 09:09
Глава общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс рассказал, как правильно выбирать натуральный мед в магазине.

Ридус» пишет, что эксперт акцентировал внимание на необходимости наличия ГОСТа на банке. По его словам, нужно посмотреть на банку, проверить наличие ГОСТа и ввести его в поисковую систему. Если ГОСТ указывает на мёд, это уже на 70–80% оградит от покупки поддельного продукта. Однако наличие медового ГОСТа не является гарантией, что мёд соответствует заявленному сорту. Например, на этикетке может значиться липовый мёд, а по факту быть подсолнечным. Кукс также посоветовал приобретать мёд на ярмарках или рынках, где есть возможность его попробовать.

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