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Posted 26 ноября, 09:06

Published 26 ноября, 09:06

Modified 26 ноября, 09:08

Updated 26 ноября, 09:08

Эксперт оценил технические характеристики Sukhoi Superjet 100

26 ноября 2024, 09:06
Заслуженный лётчик России Владимир Попов считает, что самолёт Sukhoi Superjet 100 имеет значительные проблемы с управляемостью и нуждается в доработке.

Ридус» пишет, что по словам эксперта в области авиации, джойстик управления находится с левой стороны от пилота, что часто приводит к ошибкам в случае возникновения экстренных ситуаций, когда требуется переключение на ручное управление. Он отметил, что большинство людей — правши, и им нелегко выполнять необходимые действия в критические моменты. Пилот в таких ситуациях испытывает большое психоэмоциональное давление, особенно если возникает отказ техники или полет проходит в сложных погодных условиях. Если джойстик при этом слева, это может замедлить реакцию.

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