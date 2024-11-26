Эксперт оценил технические характеристики Sukhoi Superjet 100

“Ридус» пишет, что по словам эксперта в области авиации, джойстик управления находится с левой стороны от пилота, что часто приводит к ошибкам в случае возникновения экстренных ситуаций, когда требуется переключение на ручное управление. Он отметил, что большинство людей — правши, и им нелегко выполнять необходимые действия в критические моменты. Пилот в таких ситуациях испытывает большое психоэмоциональное давление, особенно если возникает отказ техники или полет проходит в сложных погодных условиях. Если джойстик при этом слева, это может замедлить реакцию.