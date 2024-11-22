Как «Почта России» поддерживает сотрудниц, у которых есть дети

По словам директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, сотрудницы компании своим примером показывают, что можно эффективно совмещать карьеру и материнство, являясь высококвалифицированным специалистом и вовлеченной матерью. От лица компании Каманина выражает гордость за каждую из 12 тысяч многодетных мам, которые считают «Почту России» достойным для себя местом работы, где можно развиваться и расти. Она отмечает, что «Почта России» может похвастаться многочисленными почтовыми династиями.