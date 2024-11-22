Как «Почта России» поддерживает сотрудниц, у которых есть дети

Posted 22 ноября, 17:09
Published 22 ноября, 17:09
Modified 22 ноября, 17:09
Updated 22 ноября, 17:09
Примечательно, что женщин в штате «Почты России» на данный момент 82%. Представительницы прекрасного пола трудятся на должностях операторов, почтальонов, начальников почтовых отделений и т. д. Как сообщает newizv.ru, примерно 50% из них воспитывают детей, а 12 125 работниц имеют статус многодетных матерей.
Среди многодетных мам в «Почте России» особенно выделяется почтальон из Курганской области Ольга Юрьевна Лубина, которая воспитывает 15 детей. В Республике Башкортостан трудится больше всего многодетных сотрудниц. В данном субъекте РФ в «Почте России» числится 571 многодетная работница. Также внушительное количество сотрудниц компании, являющихся многодетными матерями, трудится в Краснодарском крае и в Дагестане — 292 и 367 штатных единиц соответственно.
«Почта России» ведет поддержку сотрудниц с детьми. Они имеют такие преимущества, как льготное медицинское страхование, материальная помощь. Также им частично компенсируют оплату путевок в детские лагеря и санатории. Стоит отметить, что на Новый год детям передаются подарки от компании.
По словам директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, сотрудницы компании своим примером показывают, что можно эффективно совмещать карьеру и материнство, являясь высококвалифицированным специалистом и вовлеченной матерью. От лица компании Каманина выражает гордость за каждую из 12 тысяч многодетных мам, которые считают «Почту России» достойным для себя местом работы, где можно развиваться и расти. Она отмечает, что «Почта России» может похвастаться многочисленными почтовыми династиями.
В среднем в семьях работниц «Почты России» по двое детей. Компания помогает матерям как в профессиональной, так и в родительской реализации. Стоит отметить, что в 2022 году «Почта России» выиграла в номинации «Лучший работодатель для мам» премии «Выбор мам».
Необходимо учитывать, что компания создала комплексную программу помощи сотрудникам с детьми — «Почта дома». Данная инициатива позволяет работницам совершенствовать новые управленческие и личностные качества. «Почта России» периодически организует вебинары с экспертами, психологами, медиками по вопросам воспитания, здоровья, питания детей, подготовки к школе и каникулам, отношений внутри семьи.
«Почта России» проводит детские праздники на новогодних каникулах и в День защиты детей, организует экскурсии в логистические центры, проводит лекции по безопасности с участием представителей ГАИ, МЧС, а также разнообразные викторины и конкурсы.