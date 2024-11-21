В бюджете ФОМС на ближайшие три года предусмотрено увеличение объемов медпомощи

Posted 21 ноября, 14:59
Published 21 ноября, 14:59
Modified 21 ноября, 14:59
Updated 21 ноября, 14:59
Телевидение Госдумы сообщает, что бюджет ФОМС на 2025–2027 годы утвержден с дефицитом. Предполагаемые доходы в 2025 году составят 4,339 триллиона рублей, в 2026-м — 4,778 триллиона, а в 2027-м — 5,162 триллиона рублей. При этом запланированные расходы составляют 4,476 триллиона рублей в 2025 году, 4,833 триллиона в 2026-м и 5,163 триллиона — в 2027-м. Итого дефицит составит 136,6 миллиарда рублей, 55,4 миллиарда и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Об этом пишет «РИА Новости».
Илья Баланин, председатель ФОМС, комментируя принятие бюджета на пленарном заседании в Госдуме, отметил, что бюджет позволит не только сохранить объемы медицинской помощи, но и увеличить их по ряду важных направлений, среди которых онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия и лечение гепатита C. Он подчеркнул, что именно эти направления непосредственно влияют на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
ФОМС намерен софинансировать зарплаты медицинских работников и выплаты за онкологическую диагностику, а также поддерживать медпомощь в новых регионах России.
На финансирование специализированной помощи федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС будет выделено 250,9 миллиарда рублей в 2025 году, 270,3 миллиарда рублей в 2026 году и 288,6 миллиарда в 2027 году.
Также поступило предложение предусмотреть в бюджете фонда средства нормированного страхового запаса на три года: 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, 2026 год — 470 миллиардов рублей, 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.