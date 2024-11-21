В бюджете ФОМС на ближайшие три года предусмотрено увеличение объемов медпомощи

Телевидение Госдумы сообщает, что бюджет ФОМС на 2025–2027 годы утвержден с дефицитом. Предполагаемые доходы в 2025 году составят 4,339 триллиона рублей, в 2026-м — 4,778 триллиона, а в 2027-м — 5,162 триллиона рублей. При этом запланированные расходы составляют 4,476 триллиона рублей в 2025 году, 4,833 триллиона в 2026-м и 5,163 триллиона — в 2027-м. Итого дефицит составит 136,6 миллиарда рублей, 55,4 миллиарда и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Об этом пишет «РИА Новости».