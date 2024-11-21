ТГ-канал Алены Жигаловой переименован в канал «Алёна, блин!»

После окончания Санкт-Петербургского государственного университета Алёна Жигалова начала писать о знаменитостях в российских таблоидах. Её талант был оценен, и вскоре она получила предложение работать в холдинге News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил Алёну в десятку самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.