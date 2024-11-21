ТГ-канал Алены Жигаловой переименован в канал «Алёна, блин!»

Posted 21 ноября, 10:04
Published 21 ноября, 10:04
Modified 21 ноября, 10:04
Updated 21 ноября, 10:04
Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что напоминало имя известной американской телеведущей Опры Уинфри, которая оказалась связанной со скандальным шоуменом Пи Дидди. Жигалова предложила своим подписчикам выбрать новое название для проекта. По результатам голосования, восемь тысяч человек предпочли «родную русскую Алёну», за прежнее название выступили всего семьсот человек.
После окончания Санкт-Петербургского государственного университета Алёна Жигалова начала писать о знаменитостях в российских таблоидах. Её талант был оценен, и вскоре она получила предложение работать в холдинге News Media. Несколько лет назад журнал Forbes включил Алёну в десятку самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.
News Media Holding — лидер в сфере новых медиа, объединяющий более 198 медиаплатформ, которые в сумме получают почти два миллиарда просмотров в месяц. Среди наиболее известных проектов — Mash и SHOT. Проекты Алёны Жигаловой являются ключевыми активами холдинга.
Цифровые проекты «Алена, блин!» являются частью авторского медиапространства Алёны Жигаловой. Здесь обсуждаются свежие новости шоу-бизнеса и публикуются откровенные интервью. Группа «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 160 тысяч подписчиков, в Telegram-канале — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» — 184 тысячи. На сегодняшний день YouTube-канал «Алена, блин!» имеет 1,3 миллиона подписчиков.