Сектовед Невеев отметил, что в РФ наблюдается рост популярности неоязычества

Собеседник издания отметил, что в России имеется немало людей, «готовых поверить в разную ерунду». Он также рассказал, что сейчас центром славянского язычества является Украина. Невеев добавил, что язычники имеют очень сплоченное общество и связаны между собой. Эксперт предположил, что неоязычников могут поддерживать украинские спецслужбы, для дестабилизации ситуации в России. Он добавил, что представители данного течения агрессивны и нападают на представителей властей. По его мнению, правоохранительным органам нужно обеспокоиться и выяснить, что движет неоязычниками.