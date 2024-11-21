Сектовед Невеев отметил, что в РФ наблюдается рост популярности неоязычества

Posted 21 ноября, 07:46
Published 21 ноября, 07:46
Modified 21 ноября, 07:48
Updated 21 ноября, 07:48
Агентство «Ридус» пообщалось с Александром Невеевым, экспертом по религиозным культам. Он рассказал изданию, что в нашей стране отмечается рост различных неоязыческих сект.
Основателем одной из них является Александр Шевцов, известный тем, что избивал на сеансах женщин и детей. Он снова начал записывать вебинары и продавать книги о духах. Эксперт пояснил, что Шевцов пытается возродить язычество в нашей стране и утверждает, что имеет знания об исконной славянской культуре. Однако Невеев назвал его заявления смесью лжи, фантазий и необоснованных утверждений.
Собеседник издания отметил, что в России имеется немало людей, «готовых поверить в разную ерунду». Он также рассказал, что сейчас центром славянского язычества является Украина. Невеев добавил, что язычники имеют очень сплоченное общество и связаны между собой. Эксперт предположил, что неоязычников могут поддерживать украинские спецслужбы, для дестабилизации ситуации в России. Он добавил, что представители данного течения агрессивны и нападают на представителей властей. По его мнению, правоохранительным органам нужно обеспокоиться и выяснить, что движет неоязычниками.
Невеев также прокомментировал марафоны желаний, тарологов и эзотериков, которые активно предлагают свои услуги в Сети. Он разъяснил, что целевой аудиторией их являются женщины старше тридцати. Они уже обожглись в попытках создать семью или построить карьеру и теперь хотят найти какой-нибудь легкий путь.