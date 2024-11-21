Эксперты «Домклик» раскрыли секреты привлечения клиентов для краткосрочной аренды

В первую очередь стоит позаботиться о наличии продающих фото, способных зацепить потенциальных гостей. Мы обычно любим глазами, предпочитая из многообразия вариантов выбирать именно те, которые нравятся нам визуально. Примечательно, что хорошие фото повышают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, данные «Домклик24» свидетельствуют, что за опрятную и симпатичную квартиру люди готовы заплатить примерно на 30% больше, чем за непрезентабельное жилье по бросовой цене.