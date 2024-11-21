Эксперты «Домклик» раскрыли секреты привлечения клиентов для краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 07:18
Published 21 ноября, 07:18
Modified 21 ноября, 07:18
Updated 21 ноября, 07:18
Чтобы на объявление арендодателя откликались все новые и новые клиенты, важно соблюдать ряд правил, пишет newsnn.ru.
В первую очередь стоит позаботиться о наличии продающих фото, способных зацепить потенциальных гостей. Мы обычно любим глазами, предпочитая из многообразия вариантов выбирать именно те, которые нравятся нам визуально. Примечательно, что хорошие фото повышают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, данные «Домклик24» свидетельствуют, что за опрятную и симпатичную квартиру люди готовы заплатить примерно на 30% больше, чем за непрезентабельное жилье по бросовой цене.
Во-вторых, стоит обратить внимание на дату и время. Статистические данные «Домклик24» говорят, что для ищущих жилье людей крайне значима актуальность. Так, благодаря календарю доступности и цен будущий арендатор сможет увидеть
лишь свободные в выбранные им даты квартиры. А стоимость жилья он сможет рассчитать автоматически, опираясь на действующую тарификацию (одни цены — в сезон высокого спроса, меньшие — на даты с минимальным спросом). Актуальные данные онлайн позволят избежать излишнего взаимодействия с арендодателем в целях уточнения информации.
И третье, что важно учитывать: текст объявления должен быть цепляющим, а также без воды, продуманным, информативным и грамматически грамотным.
Соблюдение таких простейших условий не позволит жилому помещению простаивать. Аналитики, изучив опыт сервиса онлайн-бронирования жилья, утверждают, что уже скоро появятся постоянные клиенты, а потом подтянутся и те, кого привлекут советы знакомых или положительные отзывы.
Кроме того, арендодателям важно не забывать, что краткосрочный наем требует расходов для создания в квартире комфортной обстановки. Важно позаботиться о наличии таких вещей, как туалетная бумага, на которой нежелательно экономить, мыло, чай, кофе, сахар, соль. В статью расходов также стоит включить траты на постельные принадлежности и полотенца. Помимо этого, к расходам отнесем комиссию за продвижение объявления на онлайн-площадке и уплату налогов.