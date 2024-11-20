Яндекс 360 для бизнеса представил новую модель подключения Трекера

«Мы расширяем формат использования продукта, чтобы наши решения стали доступны как можно большему числу организаций. По исследованиям аудиторской компании „Технология Доверия“, Яндекс Трекер является лидером среди российских платформ в области эффективного управления проектами и координации работы команд. Но это не значит, что сервису некуда развиваться. Гибкая тарификация позволит компаниям разных направлений интегрировать сервис и успешно адаптировать его под потребности своего бизнеса», — комментирует директор по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.