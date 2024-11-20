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Posted 20 ноября, 09:46

Published 20 ноября, 09:46

Modified 20 ноября, 09:46

Updated 20 ноября, 09:46

Пермская ЦБК заинтересована в развитии российского сектора химии для ЦБП

Пермская ЦБК заинтересована в развитии российского сектора химии для ЦБП

20 ноября 2024, 09:46
Фото: ПЦБК.
На полях международной выставки PulpFor 2024 в Санкт-Петербурге завершилась исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». В роли организаторов выступили Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

Сессия объединила экспертов из сферы целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представителей научного сообщества. Об этом информирует properm.

Ключевой темой обсуждения стало сотрудничество между химической и целлюлозно-бумажной отраслями в обстановке изменений на рынке России. Уход из страны западных поставщиков в 2022 году привел российские компании к необходимости начать поиски путей импортозамещения и развития локальных технологий.

Как рассказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков, сотрудничество с химической отраслью даст предприятиям возможность вести разработки новых технологий и выпускать специализированную продукцию.

В качестве заказчика ПЦБК готова на эксперименты и проведение опытных выработок. Особенно это важно для сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым компания не располагает альтернативными поставщиками, отметил Юрий Марков.

В ходе сессии участники рассмотрели потребности ЦБК и возможности химических компаний. Представители «Химпрома», недавно появившегося на рынке производителя химии для ЦБП, поделились своими разработками. Также речь зашла об очистке сточных вод и решении проблем, связанных со смолой. Среди участников были названы представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

В рамках выставки ПЦБК продемонстрировала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные подходы в сфере автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали, как на предприятии применяется искусственный интеллект: от подбора резюме и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала пространством для расширения взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что особенно важно в ситуации новых экономических реалий.

#Общество
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