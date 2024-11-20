Пермская ЦБК заинтересована в развитии российского сектора химии для ЦБП

В ходе сессии участники рассмотрели потребности ЦБК и возможности химических компаний. Представители «Химпрома», недавно появившегося на рынке производителя химии для ЦБП, поделились своими разработками. Также речь зашла об очистке сточных вод и решении проблем, связанных со смолой. Среди участников были названы представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».