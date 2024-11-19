Ефимов: С начала года москвичи получили 16 школ и 23 детсада

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, одновременно с жилыми комплексами инвесторы строят крупные образовательные объекты. Например, в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы рядом с ЖК на улице Озерной возводится школа на тысячу мест общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В районе Солнцево рядом с новой жилой застройкой идет строительство школы площадью более 20 тысяч квадратных метров, рассчитанной на 1,2 тысячи учеников. Кроме того, на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках появится детсад площадью около семи тысяч квадратных метров на 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы.