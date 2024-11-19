Ефимов: С начала года москвичи получили 16 школ и 23 детсада

Posted 19 ноября, 16:33
Published 19 ноября, 16:33
Modified 19 ноября, 16:33
Updated 19 ноября, 16:33
Формирование комфортной городской среды немыслимо без строительства детских садов и школ в жилых массивах.
Объекты строятся как за счет городского бюджета, так и с привлечением инвестиций, подчеркнул Ефимов. По его словам, с начала года в столице добавилось 16 школ и 23 детских сада. Появление более половины из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых жилых комплексов. Об этом сообщает mos.ru.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2025–2027 годах ожидается завершение строительства 200 зданий образовательных учреждений.
Их появление вблизи жилых комплексов позволит школьникам и воспитанникам детсадов значительно экономить время в пути, добираясь до школы или детского сада пешком.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, одновременно с жилыми комплексами инвесторы строят крупные образовательные объекты. Например, в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы рядом с ЖК на улице Озерной возводится школа на тысячу мест общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В районе Солнцево рядом с новой жилой застройкой идет строительство школы площадью более 20 тысяч квадратных метров, рассчитанной на 1,2 тысячи учеников. Кроме того, на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках появится детсад площадью около семи тысяч квадратных метров на 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы.
Большинство объектов возводится в рамках государственной программы «Столичное образование». Они будут соответствовать единым стандартам внутренней и внешней отделки зданий, зонирования помещений.
Для строительства объектов образования предоставляют участки застройщикам, работающим по городскому заказу, а также девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, недалеко от нового жилого квартала на Дмитровском шоссе инвестору предоставили два участка общей площадью более 2,1 гектара для реализации МаИП. Предполагается, что он построит школу для 800 учащихся и детский сад на 150 воспитанников. На Сиреневом бульваре застройщику выделили свыше 3,8 гектара земли для строительства за счет бюджетных средств образовательного комплекса, который будет состоять из школы на 1225 мест и дошкольного отделения для 275 детей.