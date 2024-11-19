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Posted 19 ноября, 09:00

Published 19 ноября, 09:00

Modified 19 ноября, 09:02

Updated 19 ноября, 09:02

Драпеко рассказала о «лаборатории праздников»

19 ноября 2024, 09:00
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко выразила свое мнение о новой инициативе Министерства культуры РФ, связанной с созданием «лаборатории праздников».

По сообщению «Ридуса», Драпеко отметила, что ей неизвестно, какие конкретные планы имеются у министерства. Она высказала предположение, что данная «лаборатория праздников» будет функционировать как централизованный методический орган для всей страны при Минкульте. Она добавила, что обычно такие методические кабинеты разрабатывают сценарии и концепции праздников. Они распространяют свои наработки по регионам России, включая города и села, через клубы и постановки на площадях. Если это действительно так, то в этом есть смысл. В России этим обычно занимался Дом народного творчества.

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