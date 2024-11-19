Драпеко рассказала о «лаборатории праздников»

По сообщению «Ридуса», Драпеко отметила, что ей неизвестно, какие конкретные планы имеются у министерства. Она высказала предположение, что данная «лаборатория праздников» будет функционировать как централизованный методический орган для всей страны при Минкульте. Она добавила, что обычно такие методические кабинеты разрабатывают сценарии и концепции праздников. Они распространяют свои наработки по регионам России, включая города и села, через клубы и постановки на площадях. Если это действительно так, то в этом есть смысл. В России этим обычно занимался Дом народного творчества.