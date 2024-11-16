Владимир Ефимов: В рамках программы льготной аренды в Москве откроют новый детсад

Posted 16 ноября, 16:13
Published 16 ноября, 16:13
Modified 16 ноября, 16:20
Updated 16 ноября, 16:20
О новой программе рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
По словам Ефимова, на аукцион будет выставлено здание в два этажа и площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Постройка расположена в Восточном Измайлове. Как пишет mos.ru, победителю торгов нужно будет организовать в здании частный детсад на 120 детей, а также организовать образовательный процесс и отремонтировать помещения. Выполнив эти условия, он получит право на льготную аренду.
С победителем торгов подпишут соглашение, которое будет действовать сорок девять лет. Инвестору предстоит пройти согласование типа и объема работы. Уточняется, что в течение шести месяцев он обязан будет провести косметический ремонт и за полтора года сделать капитальный ремонт. Еще три года отводится для проведения реконструкционных работ.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что объект шестидесятых годов будет передан с прилегающей к нему территорией земли 0,84 гектара, на которой можно будет организовать прогулочные и игровые зоны для детей. Когда все предусмотренные программой условия будут выполнены, инвестор сможет арендовать здание по символической стоимости — 1 рубль в год.
Объект находится на улице 13-я Парковая, 18, на первой линии от дороги. Такое расположение является удобным в плане транспортной доступности. Кроме этого, услугами нового детского учреждения смогут пользоваться жители более 20 домов, находящихся в пешей доступности от здания.
Для участия в торгах нужно пройти регистрацию на электронной площадке «Росэлтог» и получить УКЭФ. Со сведениями о действующих о предложениях и условиях программы можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.