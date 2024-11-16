Спецсвязь продолжает расширять горизонты: служба перевозит даже объекты культуры

Posted 15 ноября, 23:05
Published 15 ноября, 23:05
Modified 15 ноября, 23:05
Updated 15 ноября, 23:05
Михаил Уруков, глава регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону, указал, что фельдъегери Спецсвязи занимаются доставкой писем и грузов, которые представляют особую важность и ценность. Об этом информирует kp.
Сегодня подразделения Спецсвязи ведут деятельность в каждом регионе России, образовав большую и сложную маршрутную сеть. Ранее служба относилась к структуре Министерства связи, но после его ликвидации была включена в состав Министерства цифрового развития.
В частности, управление по Дальнему Востоку объединяет восемь филиалов в крупнейших городах и субъектах региона, таких как Хабаровск, Владивосток, Магадан и других. Михаил Уруков напомнил, что филиал в Хабаровске также выполняет функции контроля по отношению ко всем территориальным управлениям региона.
В числе основных клиентов Спецсвязи — органы государственной власти и силовые структуры. Служба также ведет активную партнерскую работу с бизнесом и предлагает услуги частным лицам. Сегодня Спецсвязь не только занимается доставкой секретных документов, но и предлагает услуги по перевозке культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличности.
Для транспортировки в распоряжении службы имеется обширный автопарк, где собраны легковые автомобили для небольших отправлений и специализированные тягачи для крупногабаритных грузов. Весь автопарк проходит регулярное обслуживание на собственной ремонтной базе. Помимо этого, Спецсвязь обеспечивает сопровождение автомобилей с проблесковыми маячками и страхование ценных грузов.
Кадровый отбор для работы в Спецсвязи осуществляется с особой тщательностью. Кандидаты проходят проверку на наличие судимостей, а также углубленное психологическое обследование. В приоритете — кандидаты с опытом службы в армии, но в коллективе занято немало женщин, которых, по словам Михаила Урукова, отличает высокий профессионализм и ответственность. Уруков подчеркнул, что компания ведет активное развитие новых сервисов и улучшает качество услуг, удовлетворяя растущие потребности клиентов.