Спецсвязь продолжает расширять горизонты: служба перевозит даже объекты культуры

Кадровый отбор для работы в Спецсвязи осуществляется с особой тщательностью. Кандидаты проходят проверку на наличие судимостей, а также углубленное психологическое обследование. В приоритете — кандидаты с опытом службы в армии, но в коллективе занято немало женщин, которых, по словам Михаила Урукова, отличает высокий профессионализм и ответственность. Уруков подчеркнул, что компания ведет активное развитие новых сервисов и улучшает качество услуг, удовлетворяя растущие потребности клиентов.