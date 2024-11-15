Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы провели благоустройство на пяти набережных Москвы

По словам Ефимова, работы по благоустройству велись в рамках возведения жилых комплексов. Наиболее значительные изменения произошли в Нагатинском Затоне, где на берегу длиной в полтора километра теперь расположены пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута. Дополнительно две набережные обустроили в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также по одной на юге Москвы в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.