Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы провели благоустройство на пяти набережных Москвы

Posted 15 ноября, 17:20
Published 15 ноября, 17:20
Modified 15 ноября, 17:20
Updated 15 ноября, 17:20
По информации mos.ru, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, работы по благоустройству велись в рамках возведения жилых комплексов. Наиболее значительные изменения произошли в Нагатинском Затоне, где на берегу длиной в полтора километра теперь расположены пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута. Дополнительно две набережные обустроили в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также по одной на юге Москвы в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.
Благодаря деятельности девелоперов и города в столице растет количество общественных пространств у воды. Проводится обустройство парковых зон, детских и спортивных площадок, а также мест для пикников и спортивных маршрутов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в Покровском-Стрешневе в этом году завершилось благоустройство набережной длиной 350 метров в месте неподалеку от жилого комплекса, где объединяются Москва-река и Сходня. Здесь появились детская и спортивная площадки, зона рекреации и площадка для петанка. К концу года запланировано обустройство еще одной прибрежной зоны на Покровской набережной площадью 14 гектаров.