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Posted 15 ноября, 17:20

Published 15 ноября, 17:20

Modified 15 ноября, 17:20

Updated 15 ноября, 17:20

Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы провели благоустройство на пяти набережных Москвы

Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы провели благоустройство на пяти набережных Москвы

15 ноября 2024, 17:20
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвесторы и девелоперы, с 2020 года участвующие в масштабном проекте благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, закончили работу на пяти набережных общей протяженностью около четырех километров.

По информации mos.ru, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, работы по благоустройству велись в рамках возведения жилых комплексов. Наиболее значительные изменения произошли в Нагатинском Затоне, где на берегу длиной в полтора километра теперь расположены пляжная зона, променад с велодорожкой и зона для воркаута. Дополнительно две набережные обустроили в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также по одной на юге Москвы в районе затона Новинки и на севере в Левобережном районе.

Благодаря деятельности девелоперов и города в столице растет количество общественных пространств у воды. Проводится обустройство парковых зон, детских и спортивных площадок, а также мест для пикников и спортивных маршрутов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в Покровском-Стрешневе в этом году завершилось благоустройство набережной длиной 350 метров в месте неподалеку от жилого комплекса, где объединяются Москва-река и Сходня. Здесь появились детская и спортивная площадки, зона рекреации и площадка для петанка. К концу года запланировано обустройство еще одной прибрежной зоны на Покровской набережной площадью 14 гектаров.

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