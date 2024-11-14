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Posted 14 ноября, 10:26

Published 14 ноября, 10:26

Modified 14 ноября, 10:26

Updated 14 ноября, 10:26

Найди своего доктора: омичи рассказали о сложностях при поиске врача

Найди своего доктора: омичи рассказали о сложностях при поиске врача

14 ноября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сарафанное радио — самый популярный способ поиска врачей среди омичей. Но даже рекомендации не всегда позволяют найти врача в короткий срок. Каждый пятый житель Омска сталкивался с ситуацией, когда поиск специалиста для лечения заболевания затягивался на два или более месяцев.

И для каждого шестого затяжной поиск оборачивался ухудшением его состояния, выяснила Группа Ренессанс Страхование, опросив свыше 1,5 тыс. россиян, проживающих в городах-миллионниках, в том числе жителей Омска.

Как показал опрос, у большинства поиск врача для первичных консультаций занимает в среднем неделю. Большинство респондентов — 44% — ищут врача по рекомендациям. Каждый шестой (16%) обращается в клинику, которой доверяет; 15% обращаются за рекомендацией к другим врачам, а 11% ориентируются на отзывы на специализированных площадках.

В то же время поиск врача для лечения сложных заболеваний зачастую занимает гораздо больше времени — в среднем около полутора месяцев. Каждый пятый респондент отмечал, что на поиск подходящего доктора у него уходило 1-2 месяца, каждый восьмой — 2-3 месяца, а еще 7% не могли найти врача дольше трех месяцев.

Каждый четвертый респондент, страдавший каким-либо сложным заболеванием, сменил двоих специалистов, прежде чем найти того, кто стал его основным врачом для дальнейшего лечения. 21% — троих, а 14% — больше трех. Из числа этих участников опроса каждый шестой опрошенный (17%) отметил, что затяжной поиск врача оборачивался усугублением его состояния.

Сложнее всего респондентам было найти подходящего невролога (42%), эндокринолога (38%) и онколога (33%). На четвертом месте гинекологи (30%) и кардиологи (28%). На пятом — стоматологи (22%).

Из числа участников опроса, для которых поиск врача для лечения сложного заболевания оказался затяжным, большинство — 29% — нашли доктора по рекомендациям знакомых, 24% — благодаря советам других врачей, 18% — благодаря специализированным сайтам, 13% — благодаря отзывам в интернете, а 11% найти врача помогли непосредственно в поликлинике либо клинике.

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