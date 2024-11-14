Эксперты ООО «БАС» рассказали о значении беспилотников для спасения жизней

Уже проведенные испытания показывают, насколько удобно использовать беспилотные летательные аппараты. Например, в 2023 году Центр медицины катастроф Минздрава России в сотрудничестве с Минвостокразвития РФ на Сахалине протестировал промышленный дрон для доставки лекарств из села Чапланово в город Невельск. Дрон преодолел воздушное расстояние в 45 километров быстрее, чем это удалось бы по наземным дорогам, а это может быть жизненно важно для людей. Полёт проходил в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. При таких метеоусловиях дороги обычно перекрывают.