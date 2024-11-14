Эксперты ООО «БАС» рассказали о значении беспилотников для спасения жизней

Posted 14 ноября, 08:33
Published 14 ноября, 08:33
Modified 14 ноября, 12:11
Updated 14 ноября, 12:11
Уже проведенные испытания показывают, насколько удобно использовать беспилотные летательные аппараты. Например, в 2023 году Центр медицины катастроф Минздрава России в сотрудничестве с Минвостокразвития РФ на Сахалине протестировал промышленный дрон для доставки лекарств из села Чапланово в город Невельск. Дрон преодолел воздушное расстояние в 45 километров быстрее, чем это удалось бы по наземным дорогам, а это может быть жизненно важно для людей. Полёт проходил в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. При таких метеоусловиях дороги обычно перекрывают.
Нефтяные компании уже применяют дроны для контроля состояния инфраструктуры и быстрой доставки грузов массой до 100 килограммов. Специалисты подчеркивают, что использование вертолетов оказывается слишком затратным, а приостановка работы буровой установки может стоить десятки миллионов рублей.
Экспертные расчеты показывают, что транспортировка грузов с помощью логистических дронов обходится в три-четыре раза дешевле, чем с использованием вертолета Ми-8. Например, перевозка грузов на 143 километра между поселками Тазовский и Мессояха в ЯНАО стоит 450 тысяч рублей за летный час вертолета Ми-8, тогда как с грузовым дроном ВТ 440 это обойдется в 124 тысячи рублей.
В октябре текущего года провели тестовые полеты дронов «предпоследней мили» для доставки грузов в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» первой в стране подтвердила возможность выполнения аэрологистических работ в городской зоне с использованием беспилотников.
В перспективе этот вид транспорта сможет разгрузить городскую инфраструктуру и улучшить экологическую обстановку, а при дальнейшем развитии технологий — значительно сократить численность обслуживающего персонала.
Получается, что дроны могут стать важным инструментом в различных секторах экономики, что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.