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Posted 13 ноября, 16:25

Published 13 ноября, 16:25

Modified 13 ноября, 16:49

Updated 13 ноября, 16:49

На форуме «ТехПред-2024» названы десять лучших стартапов

На форуме «ТехПред-2024» названы десять лучших стартапов

13 ноября 2024, 16:25
Фото: Пресс-служба ПУТП.
На III Всероссийском форуме технологического предпринимательства («ТехПред-2024») были определены десять наиболее перспективных студенческих стартапов.

Из них пять проектов связаны с медициной, два — с цифровыми технологиями, один — с биотехнологиями и еще два — с новыми приборами и производственными технологиями.

Одним из лидирующих проектов стала платформа для генерации дизайна интерьеров и подбора исполнителей, основанная на искусственном интеллекте, SAMSON ROOM, разработанная Виктором Самсоновым, магистрантом Тюменского индустриального университета, пишет 56orb.ru.

Еще один из финалистов — стартап Марка Габриянчика, студента Сеченовского университета, который предлагает решение для реконструкции периферических нервов.

Также в число лучших вошел проект студента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова — система для мониторинга состояния грузов и контейнеров по всему миру.

В лидерах также находится Юлия Чумачева, аспирантка Челябинского государственного университета, работающая над стартапом по созданию персонального AI-ассистента для управления здоровьем.

Также в числе лидеров — инновационная технология неинвазивного определения показателей сахарного диабета, разработанная студенткой Сеченовского университета Екатериной Поликер.

В ряду победителей оказался стартап Марии Осокиной, студентки Сибирского государственного медицинского университета, предложившей облегченный персонализированный ортез, как альтернативу импортным отвердевающим повязкам, для поддержки пациентов с диабетической стопой.

Другим победителем стала Дарья Токарева, магистрантка Национального исследовательского университета ИТМО. Её команда начала выпуск функциональных изделий, мебели и строительных материалов, используя уникальную технологию переработки отходов.

Стартап «Образ будущего», представленный Айгюль Шадриной из Уфимского государственного нефтяного технического университета, сфокусирован на современных технологиях визуализации крупных компаний в образовательной сфере.

В топ-10 также попал проект «Комарик», который основан на автоинъекторе, созданном совместно сотрудниками и студентами Университета науки и технологий МИСИС. Данная разработка получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также патент на изобретение.

Еще один лауреат — это стартап Александра Колиниченко, аспиранта Оренбургского государственного университета. Он представляет собой Центр профессионального обучения с использованием учебной буровой установки.

Инициативы, удостоенные наград, вошли в топ-1000 — список выдающихся университетских разработок, который ежегодно обновляется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ознакомиться с данными рейтинга можно на официальном сайте платформы.

Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером мероприятия.

#Общество
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