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Posted 13 ноября, 08:29

Published 13 ноября, 08:29

Modified 13 ноября, 08:29

Updated 13 ноября, 08:29

«Домклик»: В Омской области отмечен рост спроса на вторичку по итогам октября

«Домклик»: В Омской области отмечен рост спроса на вторичку по итогам октября

13 ноября 2024, 08:29
Фото: 1MI.
В октябре 2024 года аналитики «Домклик» зафиксировали рост числа ипотечных сделок на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты также отметили небольшие изменения в распределении ипотечных кредитов Сбербанка между новостройками, готовым жильем и частным домостроением.

Согласно данным «Домклик», количество выданных ипотек в октябре увеличилось на 11%, что связано с ожидаемым повышением ключевой ставки Центробанка. Число сделок достигло 32,3 тысячи, и это один из самых значительных скачков в текущем году, пишет newsnn.ru.

Доля готового жилья в общем объеме ипотечного кредитования по России в октябре 2024 года составила почти 64%, в то время как на первичном рынке она была 31%. Такая тенденция наблюдается по всей стране. Наибольший прирост сделок с вторичным жильем отмечен в Курской области (+90,6%), Курганской (+49,3%) и Липецкой областях (+40%).

Фото: Домклик

В октябре россияне оформили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей, что соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года. В сегменте новостроек было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но выше уровня начала года, когда выдавалось около 11 тысяч ипотек в месяц.

Кроме того, в структуре ипотечного кредитования снижается доля новостроек и частного домостроения. Однако в Сахалине, Якутии, Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае кредитование остается популярным (от 13,3% до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач), что обусловлено привлекательными условиями госпрограмм «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что динамика ипотечных выдач продолжает зависеть от мер господдержки. После возобновления программы «Семейная ипотека» число сделок в первой половине месяца выросло с восьми — девяти тысяч до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки увеличилась с ~25% до ~55%, добавил эксперт.

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