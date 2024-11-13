«Домклик»: В Омской области отмечен рост спроса на вторичку по итогам октября

В октябре россияне оформили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 200 миллиардов рублей, что соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года. В сегменте новостроек было выдано 15,6 тысячи кредитов, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но выше уровня начала года, когда выдавалось около 11 тысяч ипотек в месяц.