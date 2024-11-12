Юрист Сенина оценила перспективы судебного иска Михалкова к Украине как очень слабые

По информации Telegram-канала Mash, Союз кинематографистов России обвиняет украинскую администрацию региона в загрязнении воды у алуштинского санатория, переданного в собственность Союзу в 2016 году. В качестве компенсации за действия, совершенные до 2014 года, организация требует с украинских чиновников 48,8 миллиона рублей.