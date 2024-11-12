Юрист Сенина оценила перспективы судебного иска Михалкова к Украине как очень слабые

Posted 12 ноября, 08:01
Published 12 ноября, 08:01
Modified 12 ноября, 08:03
Updated 12 ноября, 08:03
Адвокат Елена Сенина в беседе с «Ридусом» прокомментировала иск председателя Собза кинематографистов России Никиты Михалкова к украинским властям, с которым он обратился в арбитражный суд республики Крым из-за плохого качества воды в санатории Союза. По мнению эксперта, перспективы данного иска с точки зрения выигрыша очень слабые.
Собеседница издания отметила, что правопреемство при переходе Крыма от Украины к России было универсальным. Однако, как минимум срок давности привлечения прежней администрации к ответственности по данному делу уже прошел.
По информации Telegram-канала Mash, Союз кинематографистов России обвиняет украинскую администрацию региона в загрязнении воды у алуштинского санатория, переданного в собственность Союзу в 2016 году. В качестве компенсации за действия, совершенные до 2014 года, организация требует с украинских чиновников 48,8 миллиона рублей.