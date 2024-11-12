«Кронунг Групп» перечислила финансовые инструменты для инвестирования в недвижимость

Posted 12 ноября, 06:43
Published 12 ноября, 06:43
Modified 12 ноября, 06:43
Updated 12 ноября, 06:43
Как сообщает newsnn.ru, за первые шесть месяцев этого года в Северной столице и Ленинградской области под возведение жилых объектов было приобретено свыше 540 гектаров земли. Согласно информации, предоставленной аналитической компанией NF Group, 94% указанных земель приходится на регион.
После отмены льготной ипотеки и роста стоимости жилья в Санкт-Петербурге именно область начала пользоваться большим спросом у застройщиков. В течение года их число в регионе увеличилось на 10 и теперь составляет 93.
Многие застройщики, которые ранее в основном занимались коммерческим строительством, теперь вышли на рынок Ленобласти с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. Среди них особо стоит выделить Kronung Group.
Согласно комментарию совладельца Kronung Group Игнатия Найды, компания предпочла концепцию малоэтажного строительства с неординарными архитектурными и планировочными решениями, а также благоустройством прилегающей территории.
Игнатий Найда уверен, что востребованность таких объектов начнет увеличиваться уже со II квартала следующего года на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки.
Он рассказал versia.ru, что два следующих проекта «Кронунг Групп» — малоэтажные застройки в непосредственной близости от Нижнего Суздальского озера в Ленобласти. На их реализацию будет направлено порядка 10 миллиардов рублей инвестиций.
В настоящее время передовые девелоперы в условиях высокой ключевой ставки все чаще прибегают к альтернативным источникам финансирования. Например, привлекают закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и используют облигационные займы.
Для инвесторов это актуальные в современных реалиях перспективы, а для девелоперов — эффективные меры по привлечению капитала, о чем сообщает Игнатий Найда.
В текущем году «Кронунг Групп» разместила первый выпуск облигаций на фондовом рынке. Общая сумма выпуска — 500 миллионов рублей, ставка — 22% годовых, срок погашения — три года.
Кроме того, компания раскрыла детали готовящегося запуска ЗПИФ. В составе фонда — недвижимость, ДДУ (договоры долевого участия), ценные бумаги и свободные средства.
По прогнозам главы «Кронунг Групп» Филиппа Шраге, рынок инвестиций в недвижимость продолжит развиваться в обозримом будущем. Данный процесс вызван тем, что инвестирование в финансовые инструменты девелоперов дает возможность участвовать в проектах без непосредственной работы по их реализации.