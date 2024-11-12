ЕР утвердила объекты для капитального ремонта в сфере образования в 2025–2027 годах

Он добавил, что в процессе реализации программы капитального ремонта, начатой в 2022 году, обновлено практически 4,5 тысячи зданий школ. Из них 406 модернизировано в этом году. Более того, до конца 2024 года планируется введение в эксплуатацию еще более 280 школ. По его словам, все запланированные на текущий год ремонтные работы уже завершены в Московской и Рязанской областях, а также в республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике.