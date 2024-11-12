ЕР утвердила объекты для капитального ремонта в сфере образования в 2025–2027 годах

Posted 12 ноября, 16:22
Published 12 ноября, 16:22
Modified 12 ноября, 16:22
Updated 12 ноября, 16:22
В ходе Всероссийского совещания по программе капремонта образовательных учреждений, проходившего в формате видеоконференции в Волгограде с участием министра просвещения Сергея Кравцова, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что партия будет следить за выполнением ремонтных работ, пишет mkset.ru.
Якушев также подчеркнул, что программа была расширена на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Он добавил, что в федеральный список включено 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Кроме того, запланировано возведение новых 68 школ и 63 детских садов. До 12 декабря для контроля за каждым объектом будет назначен ответственный депутат и сенатор от партии.
Он добавил, что в процессе реализации программы капитального ремонта, начатой в 2022 году, обновлено практически 4,5 тысячи зданий школ. Из них 406 модернизировано в этом году. Более того, до конца 2024 года планируется введение в эксплуатацию еще более 280 школ. По его словам, все запланированные на текущий год ремонтные работы уже завершены в Московской и Рязанской областях, а также в республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике.
В рамках программы строительства новых образовательных учреждений было открыто 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, а до конца года запланировано введение в эксплуатацию еще 162 учреждений.
Как сообщается на сайте ER.RU, врио секретаря генсовета «Единой России» отметил, что с 2019 года до 1 ноября 2024 года введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест.
Программа капитального ремонта школ осуществляется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения и была инициирована президентом на съезде партии в 2021 году. Контроль за всеми этапами работ осуществляется общественными штабами, сформированными партией и министерством в регионах. С этого года к программе присоединились новые регионы.
«Сейчас в Омской области в работе пять объектов однолетнего цикла со сроком сдачи в 2025 году. Еще 19 школ — с двухлетним циклом, ремонт в них продолжится в 2025 году. Кроме того, недавно Министерство просвещения России одобрило заявку Омской области на проведение капитального ремонта образовательных организаций в 2025–2027 годах. За три года отремонтируем 9 зданий организаций профессионального образования, 16 учреждений дошкольного образования и 21 школу.
Мониторинг качества и хода работ осуществляется как представителями профильных министерств, так и членами партии — депутатами Госдумы, Законодательного собрания и Омского городского совета. Нередко выезжаю на стройплощадки и сам», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.