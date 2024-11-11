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Posted 11 ноября, 12:36

Published 11 ноября, 12:36

Modified 11 ноября, 12:38

Updated 11 ноября, 12:38

Очередной эпизод «Нового мира» от LIFE посвящен союзу России и Кубы

Очередной эпизод «Нового мира» от LIFE посвящен союзу России и Кубы

11 ноября 2024, 12:36
Фото: LIFE.
Команда LIFE doc выпустила новый фильм в рамках серии «Новый мир», который посвящен партнерству России и Кубы. В документальной ленте рассказывается об истории двусторонних отношений, экономическом сотрудничестве, личных связях и совместных инициативах, способствующих укреплению многополярного мира.

Куба считалась важным стратегическим партнером Советского Союза и получала от него необходимые товары, продукты и помощь в развитии инфраструктуры. Даже после распада СССР отношения между странами остались доверительными. Сегодня Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют взаимовыгодные связи.

Оскар Хулиан Вильяр Барросо, профессор Гаванского университета, отметил значительный потенциал в сходстве менталитетов двух стран и возможностях России, которые часто недооцениваются самими россиянами. По его словам, для создания нового мирового порядка требуется лишь политическая решимость.

На сегодняшний день Россия и Куба развивают торговлю и научно-техническое сотрудничество. В фильме раскрываются меры, предпринимаемые Россией для помощи Кубе в преодолении последствий экономической блокады, введенной США.

Как заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Куба Виктор Коронелли, Россия занимается обновлением старейшего металлургического завода на Кубе, последний раз модернизированного в советский период. Кроме того, Виктор Коронелли подчеркнул, что Россия ежегодно предоставляет Кубе 100 стипендий для обучения в российских вузах.

Создатели фильма также подчеркнули важность туризма как ключевого источника экономической поддержки Кубы. В 2023 году остров посетило 185 тысяч россиян, несмотря на длительный 13-часовой перелет. Куба привлекает путешественников своими прекрасными пляжами и уникальным сочетанием культур СССР, Испании и США, что создает ее неповторимый облик.

Подробнее о взаимоотношениях России и Кубы смотрите в фильме «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».

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