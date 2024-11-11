Очередной эпизод «Нового мира» от LIFE посвящен союзу России и Кубы

Куба считалась важным стратегическим партнером Советского Союза и получала от него необходимые товары, продукты и помощь в развитии инфраструктуры. Даже после распада СССР отношения между странами остались доверительными. Сегодня Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют взаимовыгодные связи.