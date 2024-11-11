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Posted 11 ноября, 18:14

Published 11 ноября, 18:14

Modified 11 ноября, 18:16

Updated 11 ноября, 18:16

Эксперт не нашел оснований для отправки врача Буяновой в колонию

11 ноября 2024, 18:14
Адвокат Андрей Некрасов не видит оснований для осуждения московского педиатра Надежды Буяновой за высказывания о российских Вооруженных силах.

По сообщению «Ридуса», дело против Буяновой возбудили после заявления матери семилетнего мальчика, который посетил врача-педиатра. Женщина утверждает, что доктор назвала отца ребенка, который погиб в зоне спецоперации, законной целью для Украины и добавила, что Россия сама в этом виновата. Первоначально Надежде Буяновой выдвинули обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях армии. Позднее, в окончательное обвинение была включена подоплека расовой, национальной или политической ненависти. Прокурор требует назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Адвокат обвиняемой Оскар Черджиев отметил, что в судом рассматриваются доводы сторон. По его словам, следствие не представило аудиозапись приема, а в материалах дела

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