Эксперт не нашел оснований для отправки врача Буяновой в колонию

По сообщению «Ридуса», дело против Буяновой возбудили после заявления матери семилетнего мальчика, который посетил врача-педиатра. Женщина утверждает, что доктор назвала отца ребенка, который погиб в зоне спецоперации, законной целью для Украины и добавила, что Россия сама в этом виновата. Первоначально Надежде Буяновой выдвинули обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях армии. Позднее, в окончательное обвинение была включена подоплека расовой, национальной или политической ненависти. Прокурор требует назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Адвокат обвиняемой Оскар Черджиев отметил, что в судом рассматриваются доводы сторон. По его словам, следствие не представило аудиозапись приема, а в материалах дела